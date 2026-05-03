Israël approuve l’achat de deux nouvelles escadrilles de chasse dans le cadre d’un plan de 350 milliards de shekels

Estimée à des dizaines de milliards de shekels, la décision, validée par la commission ministérielle d'équipement, prévoit l'achat d'une quatrième escadrille d'avions F-35 « Adir », produits par Lockheed Martin, ainsi que d'une deuxième escadrille de F-15IA fabriquée par Boeing. Le programme inclut également leur intégration au sein de l'armée de l'air, ainsi que les besoins en soutien, en pièces de rechange et en logistique.

Cette acquisition constitue la première étape d'un plan stratégique de renforcement des capacités militaires pour la prochaine décennie, doté d'un budget global de 350 milliards de shekels et approuvé par le Premier ministre et le ministre de la Défense.

Le ministre de la Défense Israël Katz a souligné que cette décision s'inscrit dans les enseignements tirés de la confrontation avec l'Iran, affirmant la nécessité d'accélérer le développement des capacités militaires. Selon lui, ce programme vise à garantir à Tsahal un avantage qualitatif durable face aux menaces régionales.

Les autorités israéliennes estiment que ces nouvelles escadrilles constituent un élément central du dispositif militaire pour les décennies à venir, en permettant de maintenir la supériorité aérienne stratégique d'Israël dans la région.

Le ministère de la Défense a également indiqué que des démarches étaient en cours pour finaliser les accords avec les autorités américaines, chargées de la production des appareils, dans un délai rapproché.

Le directeur général du ministère de la Défense, Amir Baram, a pour sa part insisté sur l'importance de cette décision dans un contexte régional marqué par des menaces évolutives, soulignant que ce renforcement visait à assurer la préparation de l'armée israélienne aux défis futurs.