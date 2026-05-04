Israël démantèle un réseau de contrebande d’armes entre la Jordanie et la Judée-Samarie

Selon les conclusions de l'enquête, le réseau utilisait notamment des drones pour faire passer des armes à travers la frontière jordano-israélienne. L'un de ces appareils, transportant plusieurs pistolets, a été intercepté après avoir franchi la frontière depuis la Jordanie.

Au total, cinq suspects ont été arrêtés : quatre citoyens israéliens originaires du Néguev et un résident de Yatta, en Judée-Samarie. Deux d'entre eux ont été interpellés en flagrant délit en possession de dix pistolets de type Glock ainsi que de chargeurs.

Les enquêtes ont permis de mettre au jour un réseau structuré ayant mené plusieurs opérations de contrebande. Environ 44 armes à feu auraient ainsi été imposées illégalement en Israël. Parallèlement, des transferts de drogue vers la Jordanie auraient également été organisés dans le cadre de ces activités criminelles.

Les autorités indiquent que certaines des armes, dont des fusils de type M-16, auraient ensuite été acheminées vers la Judée-Samarie, faisant craindre leur utilisation dans des activités liées au terrorisme.

Cette opération est considérée comme significative par les services de sécurité, qui soulignent la sophistication croissante des méthodes employées, notamment l'utilisation de drones pour contourner les dispositifs de surveillance aux frontières.

Des actes d'accusation ont été déposés contre les suspects devant un tribunal de Beer-Sheva. Les autorités israéliennes affirment poursuivre leurs efforts pour démanteler les réseaux de trafic d'armes et prévenir toute menace sécuritaire dans la région.