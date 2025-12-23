Israël Katz annonce la création de communautés de jeunesse à vocation militaire dans la bande de Gaza

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a annoncé mardi son intention d’établir des communautés de jeunesse à caractère militaire dans le nord de la bande de Gaza, tout en réinstallant des bases de Tsahal précédemment retirées du nord de la Samarie. L’annonce a été faite lors d’une cérémonie officielle organisée à Beit El, en Judée-Samarie.

Dans son discours, Israël Katz a réaffirmé l’attachement du gouvernement israélien au développement des implantations en Judée-Samarie, qu’il a qualifiées de pilier central de la sécurité nationale. "Les dernières années ont prouvé que là où il y a implantation, il y a sécurité", a-t-il déclaré, estimant que la mission de l’État est de protéger ceux qui assurent cette sécurité sur le terrain. Selon lui, le renforcement des implantations s’inscrit dans une stratégie plus large visant à neutraliser de manière proactive les menaces terroristes dans la région.

La cérémonie à Beit El marquait par ailleurs un accord historique portant sur le déplacement de la base de la brigade régionale de Binyamin, installée depuis 38 ans au sein du complexe administratif civil. Le site libéré doit être transformé en un nouveau quartier résidentiel comprenant environ 1 200 logements, un projet déjà validé par le Conseil suprême de planification. L’événement s’est déroulé en présence notamment du ministre des Finances Betsalel Smotrich, du secrétaire du gouvernement Yossi Fuchs et de hauts responsables de l’administration civile.

Les communautés annoncées dans la bande de Gaza, appelées Garinim en hébreu (noyaux), reposent sur un modèle ancien en Israël. Elles rassemblent principalement des jeunes ou de jeunes familles engagés dans une vie communautaire et un projet collectif. Les membres effectuent ensuite leur service militaire ensemble, souvent au sein de la brigade Nahal, avant de revenir s’installer durablement dans leur communauté afin d’en assurer la continuité.

Le Conseil de Yesha, qui représente les implantations, a salué cette annonce, y voyant une "réparation" du désengagement israélien de Gaza décidé par Ariel Sharon en 2005 et un message clair adressé aux terroristes, affirmant que le massacre du 7 octobre entraînera des conséquences territoriales durables.