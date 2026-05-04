D'après ce rapport, Khalil al-Hayya a été élu chef du Hamas à Gaza. Zahar Jabarin aurait, lui, été nommé à la tête des activités de l'organisation en Judée-Samarie, tandis que Khaled Mashal aurait été désigné comme haut responsable du Hamas à l'étranger.

La chaîne israélienne Kan 11 a toutefois relativisé la portée de ces annonces. Selon elle, les responsables mentionnés occupent déjà, dans les faits, ces fonctions ou rôles des similaires. Ces nominations ne traduiraient donc pas nécessairement un changement majeur dans la structure dirigeante du Hamas.

Zahar Jabarin aurait notamment pris la suite de Salah al-Arouri après sa mort au Liban, pendant la guerre des « Épées de fer ». Khaled Mashal, ancien chef du bureau politique du Hamas, reste pour sa part l'une des figures les plus importantes du mouvement à l'étranger.

Ces mouvements internes sont perçus comme une étape préalable à une décision plus importante : la désignation du futur chef du bureau politique du Hamas. Selon les informations rapportées, Khalil al-Hayya et Khaled Mashal pourraient être les principaux candidats à ce poste au cours des prochaines semaines.

Cette réorganisation intervient alors que les négociations autour de Gaza restent bloquées, notamment sur la question du désarmement du Hamas.&amp;amp;nbsp;