L'ONU accuse Israël de torturer systématiquement les prisonniers palestiniens

Les conclusions d'un rapport de l'ONU accusent Israël de tortures systématiques contre les détenus palestiniens. Le document, rendu public vendredi, décrit ce que les experts qualifient de "politique de facto de torture organisée et généralisée".

Les dix membres du comité affirment avoir recensé de multiples formes de sévices : coups répétés, morsures de chiens, décharges électriques, waterboarding, maintien prolongé dans des postures douloureuses et agressions sexuelles. Le rapport mentionne également des techniques d'humiliation, certains détenus ayant été forcés à adopter des comportements dégradants ou subissant des violences à caractère sexuel.

Les enquêteurs pointent du doigt un "refus systématique de soins médicaux et un recours excessif aux entraves, qui auraient dans certains cas provoqué des amputations".

Les experts s'inquiètent particulièrement du sort de milliers de Palestiniens – hommes, femmes et enfants – incarcérés pour des durées indéterminées sans être jugés. S'appuyant sur les chiffres de l'ONG israélienne B'Tselem, le rapport comptabilise 3 474 Palestiniens en détention administrative fin septembre, un statut qui permet l'emprisonnement sans charges formelles.

La situation des mineurs soulève une vive préoccupation. De nombreux enfants seraient détenus sans accusations ni procédure légale établie, y compris des enfants de moins de 12 ans, alors que c'est précisément l'âge de la responsabilité pénale fixé par la loi israélienne. Les jeunes prisonniers étiquetés comme "menaces sécuritaires" sont coupés de leurs familles, parfois maintenus en isolement cellulaire, et privés de toute scolarité, en violation flagrante des conventions internationales.

Depuis l'ouverture des hostilités à Gaza, 75 Palestiniens ont perdu la vie en détention, selon le rapport. Les conditions d'incarcération se seraient "drastiquement aggravées" pendant cette période. Les experts jugent ce nombre de morts "anormalement élevé" et constatent que seuls les prisonniers palestiniens semblent concernés. Le document déplore qu'aucun responsable politique n'ait eu à répondre de ces décès.

Les autorités israéliennes rejettent catégoriquement ces allégations de torture. Des délégations des ministères des Affaires étrangères, de la Justice et de l'administration pénitentiaire ont comparu devant le comité pour assurer que les détenus bénéficient de conditions acceptables et d'une supervision adéquate.