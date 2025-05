L'otage David Cunio fête son 35e anniversaire, le deuxième en captivité

David Cunio, kidnappé le 7 octobre 2023, fête ce mercredi son 35e anniversaire, le deuxième en captivité au mains du Hamas à Gaza. Son épouse Sharon, qui avait également été enlevée avec leurs filles avant d'être libérée l'année dernière, a souhaité transmettre ce message : "Emma et Yuli ont besoin de leur papa David pour se remettre de leur captivité. Elles ont besoin d'un père. Vivant. Respirant. À la maison. Et j'ai besoin de mon mari ici avec moi. Ramenez-le avant que la blessure ne devienne une cicatrice qui ne disparaîtra jamais."

"Mon cher David célèbre aujourd'hui son deuxième anniversaire en captivité dans un tunnel obscur, sans nous, avec seulement les bruits de la guerre autour de lui", a-t-elle poursuivi. "David manque à Emma et Yuli, et elles lui manquent. Il ne se passe pas un jour sans qu'elles ne demandent quand papa reviendra de Gaza. Elles ont besoin de leur père pour guérir. Pour se reconstruire. Pour rebâtir la confiance. Et lui ? Il n'est pas là. Et je brûle de nostalgie pour mon bien-aimé sans qui je ne peux pas vivre. Chaque jour où il ne revient pas cela approfondit leur blessure et la mienne."

Spokesperson's Office, Schneider Children's

Rappelons qu'il y a trois mois, un signe de vie de David Cunio a été reçu par l'intermédiaire d'un des otages libérés lors du dernier accord d'échange. David a été enlevé de sa maison dans le kibboutz Nir Oz et se trouve depuis aux mains du Hamas. Mardi, l'ancien otage, Yarden Bibas, a révélé qu'il avait demandé à l'ancien chef de l'organisation terroriste, Yahya Sinwar, de rester en captivité avec David. Sa demande avait été acceptée, mais seulement pour deux semaines, après quoi les deux hommes avaient été séparés.