Le 7 octobre a été un "succès historique", déclare un représentant du Hamas au forum d'Al-Jazeera

"Le7 octobre a été un succès historique au cours duquel des centaines de personnes ont réussi à détruire et à démanteler la division de Gaza de Tsahal", a déclaré Oussama Hamdan, lors d'un forum organisé dimanche par le média qatari Al-Jazeera. "La victoire du Hamas est une opportunité dans la mesure où la défaite d'Israël est possible, mais aussi un défi : est-on prêt et sérieux pour une telle bataille ?"

Il a également déclaré que le Hamas n'avait pas demandé l'aide du Hezbollah dans la guerre, mais que son ancien chef, Hassan Nasrallah, lui avait offert une assistance militaire. Hamdan a également présenté une photo d'une situation dans laquelle Tsahal a été battu par le Hamas, affirmant que c'était la preuve qu'Israël pouvait être touché chaque fois que le Hamas le souhaitait.

À la question de savoir si le Hamas accepterait de partager le pouvoir avec l'un des autres groupes terroristes de la bande de Gaza, Hamdan a répondu par un non catégorique. Le Hamas a toutefois déclaré qu'il serait prêt à remettre la bande de Gaza à l'Autorité palestinienne, a rapporté Sky News en langue arabe dimanche soir.

Les sources du média ont expliqué que le Hamas avait posé comme condition que tous ses employés soient intégrés au nouveau gouvernement ou soient licenciés avec la garantie que leurs salaires soient payés. La décision du Hamas serait intervenue "après d'importantes pressions égyptiennes sur la délégation du Hamas qui s'est rendue au Caire ".

Parallèlement, Israël enverra une délégation du groupe de travail au Caire lundi pour discuter de l'accord sur les otages et le cessez-le-feu à Gaza, a annoncé dimanche le bureau du Premier ministre.