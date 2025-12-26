Le chef d'état-major de Tsahal impose officiellement le nom de "Guerre de renaissance" à la place de "Glaives de Fer"

Le chef d'état-major de Tsahal, le général Eyal Zamir, a ordonné jeudi à l'armée israélienne d'utiliser désormais exclusivement l'appellation "Guerre de Renaissance" (Milhemet HaTkouma) pour désigner le conflit en cours, rapporté Kan jeudi soir.

À compter d'aujourd'hui, toutes les communications officielles de l'armée, cérémonies, discours, documents et correspondances, devront employer cette terminologie. Cette directive vise à "garantir une uniformité linguistique et la mise en œuvre de la décision concernant le nom de la guerre".

Cette mesure fait suite à la décision gouvernementale du 19 octobre dernier de remplacer l'ancienne appellation "Glaives de Fer" par "Guerre de Renaissance". Lors de la séance gouvernementale, le Premier ministre Benjamin Netanyahou avait déclaré : "Après deux années de combats ininterrompus, nous nous souvenons de la manière dont nous avons commencé".

La directive a suscité une vive réaction de la part d'Eyal Eshel, père de Roni, une observatrice militaire tuée le 7 octobre. "C'est un ordre illégal et politique", a-t-il fustigé. "C'est l'armée du peuple, pas celle des politiciens. Une armée à qui on ordonne d'oublier, d'effacer et de brouiller les pistes. La vérité ne disparaîtra pas si vous interdisez de l'écrire. La responsabilité ne s'évaporera pas si vous changez les termes. L'échec ne disparaîtra pas si vous en taisez le nom".

Selon les informations de Kan diffusées lors de l'approbation gouvernementale, le coût estimé de ce changement de nom s'élève à environ deux millions de shekels (près de 500 000 euros).

Dans les documents justificatifs transmis aux ministres, il est expliqué que le nom "temporaire" de "Glaives de Fer" doit être modifié "compte tenu de la manière dont elle a débuté, de son évolution en une campagne sur sept fronts différents, et du fait que cette guerre constitue une étape marquante dans la renaissance de l'État d'Israël".

Deux mois seulement après le début du conflit, Kan avait déjà révélé que Netanyahou envisageait trois nouvelles appellations : "Guerre de la Genèse", "Guerre de Gaza" ou "Guerre de Simhat Torah". Le Premier ministre avait alors argué que "Glaives de Fer" était un nom d'opération militaire et non de guerre.