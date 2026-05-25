Le Commandement du front intérieur confirme préparer des alertes anticipées contre les tirs de roquettes du Hezbollah

Le Commandement du front intérieur israélien a confirmé qu’il préparait la mise en place d’alertes anticipées en cas de tirs de roquettes depuis le Liban.

Dans un communiqué, l’armée indique que ce dispositif vise à donner au public un temps de préparation supplémentaire, lorsque cela est possible, afin de « sauver des vies ».

Selon Channel 12, ce nouveau système pourrait entrer en vigueur dans les prochains jours. Il permettrait aux civils de disposer de quelques secondes supplémentaires dans les localités proches de la frontière nord, et jusqu’à deux minutes dans les zones plus éloignées du pays, avant le déclenchement des sirènes.

Le dispositif concernerait uniquement les tirs de roquettes, et non les attaques de drones. Le public sera informé officiellement une fois le processus finalisé, via les plateformes du Commandement du front intérieur et du porte-parole de Tsahal.