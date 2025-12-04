Le corps restitué hier a Israël identifié comme celui du travailleur thaïlandais Sudthisak Rinthalak

Les autorités israéliennes ont annoncé jeudi que le corps de Sudthisak Rinthalak, ressortissant thaïlandais tué le 7 octobre 2023, avait été formellement identifié après avoir été restitué par des groupes terroristes palestiniens. La famille a été informée par des représentants de l’armée et du ministère des Affaires étrangères.

Sudthisak Rinthalak, 42 ans, travaillait dans l’agriculture au sein d’une communauté israélienne lorsqu’il a été assassiné par des terroristes dirigés par le Hamas près du kibboutz Beeri. Sa dépouille avait ensuite été emmenée à Gaza.

Selon les autorités, le corps a été localisé mardi matin dans le nord de la bande de Gaza par le groupe Jihad islamique palestinien. Celui-ci, avec le Hamas, l’a remis dans l’après-midi au Comité international de la Croix-Rouge, qui l’a transféré à l’armée israélienne. Les experts médico-légaux ont ensuite confirmé son identité.

Il ne reste désormais plus qu’un seul otage assassiné dont le corps se trouve encore à Gaza : le sergent-chef de police Ran Gvili, tombé au combat dans la communauté d’Alumim le matin du 7 octobre et enlevé par les terroristes.

Dans un communiqué, le bureau du Premier ministre a exprimé sa solidarité avec la famille Rinthalak et "toutes les familles des otages tombés". Le gouvernement affirme rester "déterminé, engagé et mobilisé" pour rapatrier la dernière dépouille encore retenue à Gaza. Il insiste également sur la responsabilité du Hamas, appelé à respecter ses engagements auprès des médiateurs et à restituer les corps dans le cadre de l’accord en vigueur.