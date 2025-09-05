Le Hamas diffuse une nouvelle vidéo des otages Guy Gilboa-Dalal et Alon Ohel, après 700 jours de captivité

Articles recommandés -

Le Hamas a publié vendredi une nouvelle vidéo montrant deux otages, dont Guy Gilboa-Dalal, détenu dans la bande de Gaza depuis 700 jours. La vidéo n'a dans l'immédiat pas été autorisée à la publication. Après avoir demandé de ne pas divulguer son identité, la famille d'Alon Ohel a ensuite confirmé qu'il est l'autre otage apparaissant dans la vidéo. La famille n'autorise toutefois pas sa diffusion ni des images qu'elle contient.

Dans cette vidéo, Guy Gilboa-Dalal apparaît se déplaçant en voiture dans la ville de Gaza et rencontrant l'autre otage. Il s'agit de la deuxième fois que l'organisation terroriste diffuse des images de lui, la précédente remontant à février dernier. Dans ce précédent enregistrement, il était filmé aux côtés d'Evyatar David, les deux hommes étant contraints d'assister depuis un véhicule à la libération d'Omer Wenkert, Eliya Cohen et Omer Shem Tov.

Guy Gilboa-Dalal s'était rendu au festival Nova avec ses amis Evyatar David, Idan Hermati et Ron Tsarfati. Idan et Ron ont été tués par le Hamas lors de l'attaque surprise du 7 octobre. Evyatar et Guy ont été enlevés vers la bande de Gaza.

Cette nouvelle diffusion intervient alors qu'Israël marque les 700 jours depuis le massacre du 7 octobre, avec 48 otages encore détenus par le Hamas. Ces vidéos constituent un instrument de pression psychologique utilisé par l'organisation terroriste dans le cadre des négociations pour la libération des captifs.

Le chef de l'opposition, Yair Lapid, a déclaré : "Le signe de vie publié ce matin est un nouveau rappel douloureux qu'Israël doit reprendre les négociations pour la libération des otages et tenter de conclure un accord. Nous devons tout faire pour les ramener chez eux. Je tiens à rassurer les familles : vous n'êtes pas seules, nous sommes avec vous."

"Le terrorisme psychologique du Hamas vise à nous faire cesser l'opération à Gaza. La réponse nécessaire : une occupation totale, un écrasement complet, l'encouragement à une immigration massive. C'est la seule façon de l'emporter, et la seule façon de ramener les otages en toute sécurité", a quant à lui réagi le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, prenant le contre-pied de Lapid.