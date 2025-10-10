Le sergent-chef Michael Mordechai Nachmani, 26 ans, tué au combat dans le nord de la bande de Gaza

L'armée israélienne a annoncé vendredi matin la mort du sergent-chef de réserve Michael Mordechai Nahmani, 26 ans, originaire de Dimona. Le soldat, membre de l'unité technologique et de maintenance du bataillon du génie de combat 614, a été tué jeudi par des tirs de sniper dans le camp de réfugiés de Jabaliya, situé au nord de la ville de Gaza.

L'incident s'est produit lors d'une opération menée par son unité dans le camp, lorsque les forces ont essuyé une embuscade de tireurs d'élite. Le militaire a été grièvement blessé et, malgré les tentatives de réanimation, son décès a été constaté sur place.

Avec cette nouvelle victime, le bilan des pertes de Tsahal depuis le début de la guerre s'élève désormais à 914 soldats tombés au combat.

Plus tôt dans la journée de jeudi, quatre autres militaires ont été blessés dans un accident opérationnel à l'intérieur de la bande de Gaza. Deux d'entre eux ont été grièvement atteints, tandis que les deux autres ont subi des blessures plus légères. L'accident s'est produit lorsqu'un véhicule Humvee de la brigade Golani se dirigeant vers la frontière est entré en collision avec un canon automoteur de Tsahal. Les blessés ont reçu les premiers soins sur place avant d'être évacués par hélicoptère vers des hôpitaux du centre d'Israël.

Le ministre de la Défense Israël Katz a rendu hommage au soldat disparu, saluant le courage et la détermination des combattants de Tsahal face à une organisation terroriste qualifiée de "cruelle". Il a présenté ses condoléances à la famille et aux proches du défunt au nom de l'ensemble de l'appareil sécuritaire israélien.