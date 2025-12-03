Les restes humains transférés de Gaza n'ont aucun lien avec les otages

L’Institut médico-légal d’Abou Kabir a indiqué ce mercredi que les restes humains transférés la veille depuis la bande de Gaza n’appartenaient à aucun des otages israéliens. Cette conclusion contredit la déclaration faite plus tôt par un représentant du Hamas à l’agence Reuters, selon laquelle ces restes provenaient d’un captif toujours retenu à Gaza.

Le bureau du Premier ministre a souligné que malgré « les graves violations commises par l'organisation terroriste meurtrière Hamas », « les efforts pour ramener les otages ne cesseront pas tant que la mission ne sera pas accomplie : leur offrir une sépulture digne dans leur pays ».

Au début de la semaine, des sources locales avaient affirmé que le Hamas avait découvert cinq corps lors de fouilles à Beit Lahia et Jabaliya. Quatre d’entre eux se sont révélés être des membres de l’organisation islamiste, tandis que le cinquième aurait pu être celui d’un Israélien capturé. À ce jour, le Hamas détient encore deux otages dont il n'a pas restitué les corps : Ran Gvili et le ressortissant thaïlandais Sudthisak Rinthalak. Selon une source sécuritaire israélienne, l’organisation sait où se trouvent les dépouilles de deux autres otages.

Israël avait confirmé avoir autorisé en début de semaine le Comité international de la Croix-Rouge, accompagné de plusieurs membres du Hamas, à franchir la Ligne jaune dans le nord de la bande de Gaza afin de localiser l’un des deux derniers otages encore portés disparus. Les équipes du Hamas, opérant depuis une cellule locale, ont utilisé un bulldozer et du matériel de génie pour tenter de retrouver le corps.