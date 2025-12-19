LIVE BLOG | Judée-Samarie : des Israéliens entrent illégalement à Naplouse et renversent un Palestinien avant d'être arrêtés par Tsahal
Ils s'agit d'un groupe d'une dizaine d'orthodoxes qui se sont rendus sur le tombeau de Joseph sans autorisation
L'artillerie et la martine israéliennes ouvrent le feu dans le centre et le sud de Gaza (sources gazaouies)
Des sources dans la bande de Gaza font état de tirs d'artillerie de l'armée israélienne à l'est d'Al-Bureij, au centre de la bande de Gaza. Il est également rapporté que des navires de la marine ont ouvert le feu pour éloigner des pêcheurs dans les eaux de la bande de Gaza, au sud de Khan Younès.
L'armée israélienne aurait pénétré dans la zone tampon près de Quneitra, dans le sud de la Syrie, selon des sources syriennes
Gaza sud : des sources gazaouies font état de trois morts dans une frappe israélienne à Khan Younès
Au cours de la nuit, plusieurs citoyens israéliens ont délibérément pénétré sans autorisation dans la ville palestinienne de Naplouse, en Judée-Samarie, où ils se sont rendus au tombeau de Joseph. Ils ont renversé un Palestinien qui a été blessé et transporté à l'hôpital pour y être soigné, a fait savoir Tsahal. "Les Israéliens ont ensuite quitté le véhicule et pris la fuite à pied. Le véhicule a été saisi et sera bientôt remis à l'administration civile. Les forces israéliennes ont arrêté plusieurs d'entre eux qui ont été remis à la police israélienne. "Nous soulignons que l'entrée de citoyens israéliens dans les zones A est dangereuse et interdite par la loi", a conclu Tsahal.