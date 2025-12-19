Judée-Samarie : des Israéliens entrent illégalement à Naplouse et renversent un Palestinien avant d'être arrêtés par Tsahal

Au cours de la nuit, plusieurs citoyens israéliens ont délibérément pénétré sans autorisation dans la ville palestinienne de Naplouse, en Judée-Samarie, où ils se sont rendus au tombeau de Joseph. Ils ont renversé un Palestinien qui a été blessé et transporté à l'hôpital pour y être soigné, a fait savoir Tsahal. "Les Israéliens ont ensuite quitté le véhicule et pris la fuite à pied. Le véhicule a été saisi et sera bientôt remis à l'administration civile. Les forces israéliennes ont arrêté plusieurs d'entre eux qui ont été remis à la police israélienne. "Nous soulignons que l'entrée de citoyens israéliens dans les zones A est dangereuse et interdite par la loi", a conclu Tsahal.