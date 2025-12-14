LIVE BLOG | 800e jour de guerre : la phase 2 du plan Trump est encore loin, selon une source sécuritaire
Judée-Samarie : tentative d'attentat à l'arme blanche près du mont Hébron, le terroriste neutralisé
Sud-Liban : frappe de drone sur un bulldozer signalée dans la ville de Chebaa
"Il y a certaines zones dans lesquelles nous estimons qu'il pourrait se trouver et le Hamas y mène des recherches", a confié une source sécuritaire.
"La deuxième phase de l'accord est encore loin", a estimé un responsable israélien. "Pour l'instant aucun pays n'a accepté de rejoindre la force internationale et on attend avec impatience la visite du Premier ministre Netanyahou aux États-Unis qui pourrait peut-être faire avancer les choses".