LIVE BLOG | 800e jour de guerre : la phase 2 du plan Trump est encore loin, selon une source sécuritaire

Les recherches pour retrouver le corps de Ran Gvili avancent, selon une source sécuritaire

Tsahal à Gaza
Tsahal à Gaza

Judée-Samarie : tentative d'attentat à l'arme blanche près du mont Hébron, le terroriste neutralisé

Sud-Liban : frappe de drone sur un bulldozer signalée dans la ville de Chebaa

Les recherches pour retrouver le corps de Ran Gvili se poursuivent

"Il y a certaines zones dans lesquelles nous estimons qu'il pourrait se trouver et le Hamas y mène des recherches", a confié une source sécuritaire.

800e jour de guerre : la phase 2 du plan Trump est encore loin, selon une source sécuritaire

"La deuxième phase de l'accord est encore loin", a estimé un responsable israélien. "Pour l'instant aucun pays n'a accepté de rejoindre la force internationale et on attend avec impatience la visite du Premier ministre Netanyahou aux États-Unis qui pourrait peut-être faire avancer les choses".

