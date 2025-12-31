LIVE BLOG | Chef d'état-major : « 2026 sera l'année de la mise en œuvre des leçons du 7 octobre »

Chef d'état-major : « 2026 sera l'année de la mise en œuvre des leçons du 7 octobre »

Le chef d'état-major, le général de division Eyal Zamir, a participé aujourd'hui à la conférence des commandants en chef des forces terrestres avec le commandant des forces terrestres, le major-général Nadav Lotan, et a présenté les objectifs pour 2026 : « 2026 est l'année de l'assimilation des leçons opérationnelles tirées des enquêtes sur les attentats d'octobre et de la guerre, et nous allons de l'avant pour renforcer nos capacités et la sécurité de l'État. »