Gaza sud : un terroriste ayant franchi la ligne jaune et représentant une menace éliminé
Les forces israélienne opérant dans le sud de la bande de Gaza ont identifié ce matin un terroriste qui avait franchi la ligne jaune et s'était approché des soldats, représentant une menace immédiate. Après l'avoir identifié, l'armée de l'air israélienne a éliminé le terroriste. Les troupes de l'armée israélienne dans le commandement sud restent déployées conformément à l'accord de cessez-le-feu et continueront à opérer pour éliminer toute menace immédiate.
France, Arabie saoudite, USA et Liban réunis aujourd'hui pour discuter du désarmement du Hezbollah
Le journal saoudien ASharq Al-Awsat rapporte qu'une réunion quadripartite réunissant des représentants de la France, de l'Arabie saoudite, des États-Unis et du Liban aura lieu aujourd'hui. Les parties discuteront des moyens de soutenir l'armée libanaise et d'examiner ses efforts pour désarmer le Hezbollah. Le chef d'état-major de l'armée libanaise Rodolphe Haykal sera également présent à la réunion.
"Il y a peu, l'armée israélienne a frappé un terroriste du Hezbollah dans la région de Taybeh, au Sud-Liban", a indiqué Tsahal
L’armée israélienne a annoncé avoir mené, ces dernières heures, des frappes contre des infrastructures du Hezbollah dans plusieurs régions du Liban. Selon le communiqué, les opérations ont visé un camp militaire utilisé par l’organisation terroriste pour l’entraînement de ses combattants, l’exercice de tirs d’artillerie et le stockage d’armes. Au cours de ces frappes, des infrastructures terroristes et des rampes de lancement ont été détruites. Tsahal indique que les terroristes du Hezbollah y suivaient des entraînements au tir et des formations à l’utilisation de différents types d’armements, dans le but de planifier et de mener des attaques contre les forces israéliennes et les civils en Israël. Le camp militaire qui a été frappé est le principal centre d'entraînement du Hezbollah à Qalaat Jabour. Au moins onze frappes ont été menées selon les médias libanais.
D’autres frappes ont également été menées en profondeur sur le territoire libanais contre des bâtiments militaires du Hezbollah, utilisés récemment pour des activités opérationnelles et le stockage de moyens de combat. L’armée israélienne estime que la présence de ces infrastructures et les activités du Hezbollah dans ces zones constituent une violation des accords entre Israël et le Liban, ainsi qu’une menace directe pour la sécurité d’Israël. Tsahal affirme qu’elle poursuivra ses opérations afin d’éliminer toute menace et d’empêcher le rétablissement des capacités militaires du Hezbollah.
Gaza nord : la 2e brigade de Tsahal remplacée après des mois d'opérations antiterroristes le long de la ligne jaune
L’armée israélienne a annoncé la fin de la sixième rotation opérationnelle de la 2e brigade, engagée ces derniers mois le long de la "ligne jaune" dans le nord de la bande de Gaza, sous le commandement de la 252e division. Les troupes ont achevé leur mission et se retirent du territoire palestinien, où elles seront relevées par des unités de la 16e brigade. Selon Tsahal, cette opération a permis l’élimination de dizaines de terroristes et la découverte de nombreuses armes appartenant au Hamas, notamment des engins explosifs, des mortiers, des mines, des roquettes et des lance-roquettes destinés à des tirs contre le territoire israélien.
Les forces israéliennes indiquent également avoir démantelé des centaines d’infrastructures terroristes, dont plusieurs entrées de tunnels menant à des réseaux souterrains utilisés pour des séjours prolongés et des attaques contre les soldats de Tsahal. L’armée précise que les troupes du commandement Sud restent positionnées dans le secteur conformément à l’accord de cessez-le-feu et poursuivront leurs opérations afin d’éliminer toute menace immédiate.
Nvidia annonce officiellement la création de son nouveau campus géant en Israël
Le géant américain de la technologie Nvidia a officiellement annoncé la création de son nouveau campus géant en Israël, à Kiryat Tivon, dévoilant pour la première fois les détails du projet. Cette initiative devrait avoir un impact considérable sur l'emploi, le logement et le développement dans toute la région nord. L'investissement dans la construction du nouveau campus est estimé à plusieurs milliards de shekels sur plusieurs années. Les travaux de construction devraient commencer en 2027, et la mise en service initiale est prévue pour 2031.
Gaza : les recherches pour retrouver le corps de Ran Gvili suspendues en raison de la météo
Une source israélienne a rapporté que les recherches pour retrouver le dernier otage encore retenu à Gaza, Ran Gvili, "ont été suspendues en raison des conditions météorologiques et des inondations dans la bande de Gaza". Selon cette source, "l'équipe chargée des otages et des personnes disparues est en contact permanent avec les médiateurs. Gal Hirsch (coordinateur pour les otages) a discuté de la question avec de hauts responsables égyptiens et américains". "En plus d'attendre une amélioration des conditions météorologiques, les efforts pour localiser Ran se poursuivent par d'autres moyens. Nous suivons de près l'évolution de cette affaire et soulignons l'engagement convenu : faire tout notre possible pour ramener tous les otages. Il ne s'agit pas d'un événement d'importance tactique, son retour a des implications pour la mise en œuvre de l'accord et nous ne ferons aucun compromis sur cette question", a ajouté cette source.