Tsahal frappe un camp militaire et des infrastructures du Hezbollah à travers le Liban

L’armée israélienne a annoncé avoir mené, ces dernières heures, des frappes contre des infrastructures du Hezbollah dans plusieurs régions du Liban. Selon le communiqué, les opérations ont visé un camp militaire utilisé par l’organisation terroriste pour l’entraînement de ses combattants, l’exercice de tirs d’artillerie et le stockage d’armes. Au cours de ces frappes, des infrastructures terroristes et des rampes de lancement ont été détruites. Tsahal indique que les terroristes du Hezbollah y suivaient des entraînements au tir et des formations à l’utilisation de différents types d’armements, dans le but de planifier et de mener des attaques contre les forces israéliennes et les civils en Israël. Le camp militaire qui a été frappé est le principal centre d'entraînement du Hezbollah à Qalaat Jabour. Au moins onze frappes ont été menées selon les médias libanais.

D’autres frappes ont également été menées en profondeur sur le territoire libanais contre des bâtiments militaires du Hezbollah, utilisés récemment pour des activités opérationnelles et le stockage de moyens de combat. L’armée israélienne estime que la présence de ces infrastructures et les activités du Hezbollah dans ces zones constituent une violation des accords entre Israël et le Liban, ainsi qu’une menace directe pour la sécurité d’Israël. Tsahal affirme qu’elle poursuivra ses opérations afin d’éliminer toute menace et d’empêcher le rétablissement des capacités militaires du Hezbollah.