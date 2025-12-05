"Nos voisins ne doivent pas franchir les lignes rouges du peuple iranien", déclare un cadre du régime des mollahs

"Ll'Iran a fait preuve de retenue pendant les combats avec Israël, il ne faut pas mal interpréter la puissance de l'Iran dans le golfe Persique. Le rôle de nos voisins est d'assurer la sécurité et de ne pas franchir les lignes rouges du peuple iranien", a déclaré sur X Ali Shamkhani, conseiller du chef des Gardiens de la révolution iraniens.