Israël serait néanmoins prêt à coopérer sur le plan économique, selon le journal libanais Al-Diyar
Tsahal déjoue une tentative de contrebande d'armes à la frontière orientale
Dans la nuit de mardi à mercredi, les observatrices de l'armée israélienne et le centre de contrôle aérien ont repéré un drone qui avait franchi la frontière orientale et pénétré en territoire israélien dans le but de faire passer des armes en contrebande. Les soldats de Tsahal ont déjoué cette tentative de contrebande, localisé et saisi le drone qui transportait neuf pistolets et un grand nombre de chargeurs.
La France dit "Non au boycott d'Israël au concours de l'Eurovision"
Jean-Noël Barrot réaffirme le refus absolu de la France de boycotter Israël à l’Eurovision ou dans tout domaine culturel, estimant qu’un tel boycott contredit l’héritage humaniste des Lumières et l’idée que la culture rapproche les peuples. Il se félicite que l’Eurovision n’ait pas cédé aux pressions et que la France ait contribué à éviter l’exclusion d’Israël, tout en déplorant que certaines chaînes européennes aient choisi autrement. Il condamne l’obscurantisme des partisans du boycott, rappelant qu’il serait absurde de rejeter les œuvres d’artistes israéliens en raison de divergences politiques. Pour lui, les désaccords entre gouvernements doivent être assumés clairement, mais la culture doit rester un lien entre les hommes et une barrière contre la brutalisation du monde.
La FINUL dénonce les frappes israéliennes contre les infrastructures du Hezbollah au Liban
"Ces actions constituent une violation flagrante de la résolution 1701. Nous exhortons Israël à recourir aux mécanismes de coordination et de liaison, et mettons en garde les Libanais contre toute réaction susceptible d'aggraver la situation", a déclaré la forec onusienne de maintien de la paix. L'organisation a ajouté qu'hier soir, une cellule terroriste à bord de trois motos a tiré sur une patrouille à Bint Jbeil, sans faire de blessés.
"Nos voisins ne doivent pas franchir les lignes rouges du peuple iranien", déclare un cadre du régime des mollahs
"Ll'Iran a fait preuve de retenue pendant les combats avec Israël, il ne faut pas mal interpréter la puissance de l'Iran dans le golfe Persique. Le rôle de nos voisins est d'assurer la sécurité et de ne pas franchir les lignes rouges du peuple iranien", a déclaré sur X Ali Shamkhani, conseiller du chef des Gardiens de la révolution iraniens.
Israël Katz : "Ceux qui prônent la désobéissance civile ne serviront pas dans Tsahal"
"Je rejette catégoriquement la recommandation de nommer et de promouvoir le colonel (réserviste) German Giltman, l'un des dirigeants de 'Frères d'armes', qui a appelé à refuser de servir dans l'armée israélienne. Ceux qui prônent la désobéissance civile ne serviront pas dans l'armée israélienne", a déclaré le ministre de la Défense, fustigeant la décision du chef d'état-major.
Israël rejette la proposition américaine d'un retrait partiel du Liban sans désarmement du Hezbollah
Le gouvernement israélien a rejeté la proposition américaine d'un retrait partiel du Liban, insistant pour que tout apaisement soit conditionné au désarmement du Hezbollah, a rapporté le journal libanais Al-Diyar. Il a toutefois été précisé qu'Israël était prêt à coopérer sur le plan économique.
Budget de la défense : Israël Katz réduit le nombre de réservistes mobilisés
Le ministre de la Défense Katz a décidé que les ajustements budgétaires seraient réalisés en réduisant le nombre de réservistes mobilisés par an : 40 000 au lieu 60 000 initialement exigés par le système de sécurité.