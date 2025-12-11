LIVE BLOG | Israël lancera une attaque massive contre le Hezbollah s'il ne désarme pas avant la fin de l'année

Washington a averti Beyrouth que cette attaque aurait lieu si le Hezbollah ne remettait pas ses missiles et ses drones à l'armée libanaise avant fin décembre

i24NEWS
i24NEWS
1 min
1 min
Illustration - L'armée israélienne bombarde des infrastructures du Hezbollah au Sud-Liban
Illustration - L'armée israélienne bombarde des infrastructures du Hezbollah au Sud-LibanSocial medias

Gaza sud : tirs d'artillerie de Tsahal signalés à Khan Younès

Des sources gazaouies rapportent des tirs d'artillerie de l'armée israélienne vers les zones orientales de la ville de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza.

Israël lancera une attaque massive contre le Hezbollah s'il ne désarme pas avant la fin de l'année

Les États-Unis ont averti le Liban qu'Israël avait l'intention de lancer une attaque massive contre le Hezbollah si l'organisation ne remettait pas les missiles de précision et les drones en sa possession à l'armée libanaise avant la fin du mois de décembre. 

Cet article a reçu 0 commentaires

Commentaires