LIVE BLOG | Israël lancera une attaque massive contre le Hezbollah s'il ne désarme pas avant la fin de l'année
Washington a averti Beyrouth que cette attaque aurait lieu si le Hezbollah ne remettait pas ses missiles et ses drones à l'armée libanaise avant fin décembre
i24NEWS
1 min
1 min
Gaza sud : tirs d'artillerie de Tsahal signalés à Khan Younès
Des sources gazaouies rapportent des tirs d'artillerie de l'armée israélienne vers les zones orientales de la ville de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza.
Israël lancera une attaque massive contre le Hezbollah s'il ne désarme pas avant la fin de l'année
Les États-Unis ont averti le Liban qu'Israël avait l'intention de lancer une attaque massive contre le Hezbollah si l'organisation ne remettait pas les missiles de précision et les drones en sa possession à l'armée libanaise avant la fin du mois de décembre.
Cet article a reçu 0 commentaires