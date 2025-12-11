LIVE BLOG | Israël lancera une attaque massive contre le Hezbollah s'il ne désarme pas avant la fin de l'année

Israël lancera une attaque massive contre le Hezbollah s'il ne désarme pas avant la fin de l'année

Les États-Unis ont averti le Liban qu'Israël avait l'intention de lancer une attaque massive contre le Hezbollah si l'organisation ne remettait pas les missiles de précision et les drones en sa possession à l'armée libanaise avant la fin du mois de décembre.