LIVE BLOG | Judée-Samarie : Tsahal et le Shin Bet lancent une vaste opération antiterroriste dans la région de Hébron

Donald Trump invite le président kazakh et le Premier ministre pakistanais à rejoindre le Conseil de paix pour Gaza

Le président kazakh Kassym-Jomart Kemeluly Tokayev a été invité par Donald Trump à rejoindre le Conseil de paix pour Gaza, invitation qu'il a acceptée, selon l'agence de presse kazakhe Tengri News. ⁠Donald Trump, qui préside le Conseil, a également invité le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif à rejoindre cet organisme international, a annoncé dimanche le ministère pakistanais des Affaires étrangères.