LIVE BLOG | Judée-Samarie : Tsahal et le Shin Bet lancent une vaste opération antiterroriste dans la région de Hébron

Donald Trump invite le président kazakh et le Premier ministre pakistanais à rejoindre le Conseil de paix pour Gaza
Le président kazakh Kassym-Jomart Kemeluly Tokayev a été invité par Donald Trump à rejoindre le Conseil de paix pour Gaza, invitation qu'il a acceptée, selon l'agence de presse kazakhe Tengri News. Donald Trump, qui préside le Conseil, a également invité le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif à rejoindre cet organisme international, a annoncé dimanche le ministère pakistanais des Affaires étrangères.
Manifestations en Iran : 3 919 décès et 24 669 arrestations confirmés, selon un média d'opposition
"Au 22e jour des manifestations en Iran, au moins 3 919 décès ont été confirmés par HRANA, et 8 949 autres font l'objet d'une enquête. Le nombre d'arrestations a atteint 24 669, dans un contexte de coupure continue d'Internet et de répression croissante", a indiqué l'agence de presse iranienne d'opposition HRANA.
Donald Trump republie une déclaration disant : "Trump va bientôt visiter l'Iran libre"
Donald Trump a publié sur son réseau Truth Social une déclaration que le chroniqueur et commentateur politique et ancien rédacteur de discours de la Maison Blanche, Marc Thiessen a tenu sur Fox News : "je prédis que Trump visitera 'un Iran libre, une Havane libre et un Caracas libre' avant la fin de son mandat".
Judée-Samarie : Tsahal et le Shin Bet lancent une vaste opération antiterroriste dans la région de Hébron
Dans la nuit de dimanche à lundi, les forces israéliennes ont lancé une opération "visant à démanteler les infrastructures terroristes, à éradiquer la possession illégale d'armes et à renforcer la sécurité" dans la région de Jabal Johar à Hébron, en Judée-Samarie, ont indiqué Tsahal et le Shin Bet dans un communiqué. "L'opération devrait se poursuivre pendant plusieurs jours" durant lesquels "des explosions pourraient être entendues et une augmentation des mouvements des forces israéliennes sera perceptible". "Les forces de sécurité poursuivront leurs opérations afin de lutter contre le terrorisme dans toute la Judée-Samarie".