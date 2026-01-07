LIVE BLOG | Le Hamas reprend les recherches pour retrouver le corps de Ran Gvili, dernier otage encore à Gaza
Une source israélienne a confirmé à i24NEWS que l'organisation terroriste a repris les recherches pour retrouver le dernier otage après une pause d'un mois
Lyon : des supporters algériens célèbrent leur match de CAN avec des slogans antisémites et anti-marocains
Lors des célébrations à Lyon après un match de la CAN, des groupes de supporters algériens ont été filmés scandant des slogans insultants visant les Marocains ainsi que des propos à caractère antisémite. Les chants, mêlant appels à la violence et injures, ont suscité l’indignation en raison de leur caractère ouvertement haineux. Des images relayées sur les réseaux sociaux montrent notamment des participants appelant à "ouvrir les frontières" pour "s’en prendre aux Marocains" et ajoutant des insultes antijuives.
"Les Juifs sont plus en sécurité à Budapest que partout ailleurs en Europe", déclare Viktor Orbán
"Les communautés juives sont plus en sécurité à Budapest que partout ailleurs en Europe", a déclaré le Premier ministre hongrois, Viktor Orbán. "Tolérance zéro pour l'antisémitisme, pas de crimes haineux, pas de migrants violents. C'est ainsi que devrait être une capitale européenne moderne.
La commission chargée de superviser le cessez-le-feu au Liban examinera le plan visant à désarmer le Hezbollah
La commission chargée de superviser le cessez-le-feu au Liban se réunira dans le sud du pays. Les médias libanais rapportent que lors de cette réunion, les parties discuteront du rapport que l'armée libanaise remettra demain au gouvernement à Beyrouth concernant les résultats du plan de désarmement du Hezbollah dans les régions situées au sud du Litani. Des sources politiques libanaises ont déclaré au journal libanais Nida al-Watan qu'elles estimaient que l'armée israélienne continuerait à exercer des pressions sur le terrain et pourrait intensifier et étendre ses opérations dans les prochaines heures, en prévision de la réunion du gouvernement libanais prévue demain, dont l'ordre du jour sera dominé par la présentation du rapport mensuel de l'armée libanaise sur le désarmement du Hezbollah.
Une délégation du Hamas se rendra au Caire la semaine prochaine pour discuter de la deuxième phase de l'accord
Une délégation du Hamas se rendra au Caire la semaine prochaine pour discuter de la deuxième phase, de l'ouverture du passage de Rafah et de la composition du comité des technocrates.
