LIVE BLOG | Le Hamas reprend les recherches pour retrouver le corps de Ran Gvili, dernier otage encore à Gaza

Lyon : des supporters algériens célèbrent leur match de CAN avec des slogans antisémites et anti-marocains

Lors des célébrations à Lyon après un match de la CAN, des groupes de supporters algériens ont été filmés scandant des slogans insultants visant les Marocains ainsi que des propos à caractère antisémite. Les chants, mêlant appels à la violence et injures, ont suscité l’indignation en raison de leur caractère ouvertement haineux. Des images relayées sur les réseaux sociaux montrent notamment des participants appelant à "ouvrir les frontières" pour "s’en prendre aux Marocains" et ajoutant des insultes antijuives.