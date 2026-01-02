Iran : Trump menace d'une intervention américaine "si des manifestants pacifiques sont tués"

Donald Trump a lancé un avertissement direct à Téhéran, affirmant que « si l’Iran tire violemment sur des manifestants pacifiques et les tue, comme il le fait habituellement, les États-Unis d’Amérique viendront à leur secours. Nous sommes prêts à intervenir ».