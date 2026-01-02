LIVE BLOG | Nord : l'alerte déclenchée et l'activation du Dôme de fer résultent d'une fausse alerte (Tsahal)
Les sirènes d'alarme ont été déclenchées dans le kibboutz Baram
i24NEWS
1 min
Iran : Trump menace d'une intervention américaine "si des manifestants pacifiques sont tués"
Donald Trump a lancé un avertissement direct à Téhéran, affirmant que « si l’Iran tire violemment sur des manifestants pacifiques et les tue, comme il le fait habituellement, les États-Unis d’Amérique viendront à leur secours. Nous sommes prêts à intervenir ».
Sirène d'alerte dans le nord d'Israël, la première depuis des mois
L'alerte a retenti dans le kibboutz Baram, l'L'armée enquête pour en déterminer la cause
