"Désarmer les factions palestiniennes, c'est les priver de leur âme. Le danger vient d'Israël, pas de Gaza", soutient Khaled Mechaal

Khaled Mechaal, chef du Hamas à l'étranger et ancien président du bureau politique, s'est exprimé aujourd'hui sur la question du désarmement de l'organisation et a déclaré : "Le danger vient d'Israël, et non de Gaza". Dans une interview accordée à la chaîne Al-Jazeera, Mechaal a ajouté que la stratégie de Gaza était de se concentrer sur elle-même afin de se relever et de redonner vie à la région. Il a également rejeté la possibilité de désarmer les organisations terroristes à Gaza, "car désarmer les factions palestiniennes reviendrait à leur ôter leur âme".