LIVE BLOG | Responsable américain à i24NEWS : la force internationale à Gaza sera déployée début 2026
"Désarmer les factions palestiniennes, c'est les priver de leur âme. Le danger vient d'Israël, pas de Gaza", soutient Khaled Mechaal
Khaled Mechaal, chef du Hamas à l'étranger et ancien président du bureau politique, s'est exprimé aujourd'hui sur la question du désarmement de l'organisation et a déclaré : "Le danger vient d'Israël, et non de Gaza". Dans une interview accordée à la chaîne Al-Jazeera, Mechaal a ajouté que la stratégie de Gaza était de se concentrer sur elle-même afin de se relever et de redonner vie à la région. Il a également rejeté la possibilité de désarmer les organisations terroristes à Gaza, "car désarmer les factions palestiniennes reviendrait à leur ôter leur âme".
Israël Katz et Eyal Zamir conviennent de regrouper les enquêtes sur le 7 octobre
Israël Katz et le chef d'état-major de Tsahal Eyal Zamir ont convenu de regrouper les différentes enquêtes sur le massacre du 7 octobre, a indiqué le cabinet du ministre de la Défense. Les deux hommes ont convenu que le contrôleur du système de sécurité serait ajouté en tant qu'observateur à l'équipe d'enquête et serait informé des investigations menées par la division des opérations et la marine. De plus, le contrôleur examinera l'enquête de l'armée de l'air et le rapport Turgeman concernant le rôle du sous-général Omer Tishler, qui était chef d'état-major de l'armée de l'air au début de la guerre.
Tsahal mènerait de vastes opérations de démolition à Gaza City (média saoudien)
La chaîne saoudienne Al-Arabiya rapporte que l'armée israélienne mène des opérations de démolition à grande échelle dans le quartier de Tuffah, au nord-est de la ville de Gaza, dans le nord du territoire palestinien.
Un responsable américain à déclaré à i24NEWS que la force internationale de stabilisation à Gaza sera déployée début 2026. Elle sera initialement composée de seulement un ou deux pays et ne sera pas déployée dans les zones contrôlées par le Hamas.