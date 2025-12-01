LIVE BLOG | Gaza nord : la Croix-Rouge et le Hamas entament des recherches à Jabaliya pour retrouver le corps d'un otage
Hier Israël confirmait que des recherches avaient été entreprises pour localiser un corps d'otage à Beit Lahiya, également dans le nord de Gaza
Des sources palestiniennes rapportent que des membres des Brigades Al-Qassam (la branche armée du Hamas) rencontrent des équipes de la Croix-Rouge dans le camp de Jabaliya, dans le nord de la bande de Gaza, afin de commencer les recherches pour retrouver le corps d'un otage.
Judée-Samarie : Tsahal bloque les entrées de la ville de Tubas
Les forces de l'armée israélienne ont pris le contrôle d'un véhicule lors d'une descente dans la ville de Tubas. On signale également que l'armée bloque les entrées de la ville de Tubas à l'aide de barrages de terre.
Judée-Samarie : nouveau bouclage israélien de Tubas
Les médias palestiniens rapportent que les forces israéliennes sont revenues pour mener des raids et imposer un nouveau bouclage à Tubas, deux jours après leur retrait. Selon ces informations, les forces israéliennes ont fait irruption dans plusieurs maisons de la ville, les ont transformées en postes militaires et ont déclaré un bouclage jusqu'à nouvel ordre. Les écoles du district ont été fermées en raison de l'opération militaire en cours.
Gaza sud : frappes israéliennes signalées à Khan Younès
Les médias palestiniens rapportent que des véhicules de l'armée israélienne ont ouvert le feu sur le sud-est de la ville de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza.
Les Palestiniens ont fait état de tirs d'artillerie vers l'est de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza