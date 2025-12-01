Gaza nord : la Croix-Rouge et le Hamas entament des recherches à Jabaliya pour retrouver le corps d'un otage

Des sources palestiniennes rapportent que des membres des Brigades Al-Qassam (la branche armée du Hamas) rencontrent des équipes de la Croix-Rouge dans le camp de Jabaliya, dans le nord de la bande de Gaza, afin de commencer les recherches pour retrouver le corps d'un otage.