LIVE BLOG | Un réserviste de Tsahal gravement blessé par un tir accidentel dans le nord de la bande de Gaza
L'armée de l'air israélienne a bombardé l'est de la ville de Gaza
Un tremblement de terre ressenti dans la région de la mer Morte et du sud du Néguev
Les médias palestiniens ont rapporté une attaque de l'armée de l'air israélienne à l'est du quartier de Tufah, dans l'est de la ville de Gaza.
Un réserviste de Tsahal gravement blessé par un tir accidentel dans le nord de la bande de Gaza
Un soldat de réserve de l'armée israélienne appartenant à la brigade de Jérusalem (16) a été grièvement blessé mercredi à la suite d'un tir accidentel dans le nord de la bande de Gaza, a déclaré jeudi matin le porte-parole de l'armée israélienne. Le soldat a été évacué vers un hôpital pour y recevoir des soins médicaux, et sa famille a été informée.