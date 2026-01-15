Un réserviste de Tsahal gravement blessé par un tir accidentel dans le nord de la bande de Gaza

Un soldat de réserve de l'armée israélienne appartenant à la brigade de Jérusalem (16) a été grièvement blessé mercredi à la suite d'un tir accidentel dans le nord de la bande de Gaza, a déclaré jeudi matin le porte-parole de l'armée israélienne. Le soldat a été évacué vers un hôpital pour y recevoir des soins médicaux, et sa famille a été informée.