Sources égyptiennes : la nouvelle proposition d'accord comprend des amendements aux demandes du Hamas, mais aucune garantie que la guerre cessera

Des sources égyptiennes ont déclaré aujourd'hui au journal libanais Al-Akhbar, affilié au Hezbollah, que la proposition révisée, dont les détails sont actuellement en cours de discussion, comprend des amendements qui répondent à certaines des demandes du Hamas, mais ils manquent de garanties réelles qui forceraient Israël à cesser le feu, même temporairement, a rapporté Kan. Les sources ont souligné que la proposition manque du sérieux nécessaire pour parvenir à un accord à long terme et ressemble à une manœuvre politique. Selon elles, même si la proposition ne contient pas de garanties sérieuses, Le Caire voit cette étape, bien que limitée, comme une opportunité à ne pas manquer, car toute pause, même de quelques heures, pourrait constituer une entrée dans un dialogue plus large et plus profond.