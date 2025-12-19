"Ne l'abandonnez pas" : à l'ONU, la sœur de Ran Gvili, dernier otage à Gaza, lance un appel déchirant

L'ambassadeur d'Israël auprès des Nations unies, Danny Danon, et Shira Gvili, la sœur du dernier otage israélien Ran Gvili, ont tenu jeudi soir une déclaration à la presse au siège de l'ONU, à la veille du discours de l'ambassadeur devant l'Assemblée générale.

Dans un témoignage poignant, Shira Gvili a déclaré : "Cela fait déjà 805 jours que mon frère Ran est détenu par les terroristes du Hamas. Depuis 10h30 le matin du 7 octobre, notre famille n'a reçu aucune information à son sujet. Nous vivons dans l'espoir et prions pour un miracle."

Elle a poursuivi : "254 otages sont rentrés chez eux. Ran est le dernier encore en captivité et il devrait déjà être à la maison. Ne l'abandonnez pas. Tenez-vous à nos côtés et aidez-nous à le ramener."

Devant le bâtiment des Nations unies, elle a lancé un appel vibrant : "Ma famille le mérite et Ran le mérite. Il a été le premier à porter secours aux autres, et maintenant il est le dernier à revenir. Vivre dans cette incertitude est insupportable."

L'ambassadeur Danny Danon a martelé : "Depuis plus de huit cents jours, Israël dit une chose claire : les otages doivent rentrer chez eux. Ce n'est pas un slogan, c'est une promesse. Un seul otage décédé est encore détenu par le Hamas, Ran Gvili. Il est temps d'agir, pas de faire de nouvelles déclarations creuses."

L'ambassadeur a rappelé que Ran a été tué par les terroristes du Hamas le 7 octobre 2023 et que son corps a été enlevé à Gaza. "Le Hamas et le Jihad islamique savent exactement où il est détenu. Ce n'est pas une question de capacité, c'est une question de volonté", a-t-il conclu.