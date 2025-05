Négociations au Qatar : l'envoyé de Trump estime que les parties sont "plus proches que jamais" d'un accord

La proposition américaine de libérer 10 otages vivants et 16 dépouilles en échange d'un cessez-le-feu de 45 à 60 jours a été rejetée par le Hamas, alors qu'Israël l'avait acceptée. Malgré ce revers, les médiateurs américains, qataris et égyptiens poursuivent leurs efforts diplomatiques. "Nous nous rapprochons plus que jamais de conclure un accord", a déclaré Adam Bohler, envoyé spécial du président américain pour les otages, lors d'une conférence à New York. "Une partie de ce progrès est due aux activités d'Israël et de Tsahal sur le terrain."

Des sources israéliennes confirment l'existence d'un canal de négociation parallèle initié par Donald Trump via Beshara Babha, ancien responsable du mouvement "Américains pour Trump", qui transmet des messages directement au haut responsable du Hamas, Khalil al-Hayya. Selon un responsable israélien, le point de basculement pourrait être l'activation du fonds d'aide humanitaire international qui distribuera l'aide directement aux familles palestiniennes. "Le Hamas comprendra alors qu'il ne peut plus commercer avec l'aide et ne pourra plus verser de salaires à ses membres ou recruter de nouveaux militants", a-t-il expliqué.

L'offensive terrestre israélienne s'intensifie. "L'opération israélienne dans la bande de Gaza est la plus puissante depuis le début de la guerre et pourrait briser l'organisation terroriste", a ajouté ce responsable, rappelant qu'Israël n'a détruit jusqu'à présent que 25% du réseau de tunnels du Hamas.

Concernant l'aide humanitaire, neuf camions ont pu entrer à Gaza via le passage de Kerem Shalom après 11 semaines de blocus total. Cette aide sera distribuée par des organismes internationaux jugés fiables. "Nous ne pouvons pas garantir à 100% que l'aide n'atteindra pas le Hamas, mais nous pensons que la majorité ne lui parviendra pas", ont précisé des responsables israéliens.