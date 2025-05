Steve Witkoff fait pression sur Israël et le Hamas pour qu'ils acceptent une nouvelle proposition d'accord

Un nouveau canal diplomatique s'active dans l'ombre des négociations officielles sur le conflit à Gaza. Steve Witkoff, l'envoyé spécial de la Maison Blanche pour le Moyen-Orient, a mis sur la table une proposition inédite visant à débloquer la situation des otages et instaurer une trêve entre Israël et le Hamas. Il fait pression sur les deux parties pour qu'elles l'acceptent, selon un haut fonctionnaire israélien et une autre source au fait des détails, a rapporté Walla.

Selon des sources bien informées, cette initiative contourne les pourparlers formels de Doha, privilégiant des contacts directs avec le Premier ministre Netanyahou et son conseiller Ron Dermer d'un côté, et la direction du Hamas via des intermédiaires de confiance de l'autre. Ce réseau parallèle aurait déjà fait ses preuves avec le récent retour d'Edan Alexander, otage américano-israélien.

L'approche de Witkoff repose sur un échange limité mais significatif : une dizaine d'otages vivants et une quinzaine de dépouilles contre un arrêt temporaire des combats et la libération de détenus palestiniens. La véritable innovation réside dans les garanties offertes au Hamas que cette pause ne serait pas simplement tactique, mais bien l'amorce d'un processus plus large vers la paix.

Paulina Patimer/Hostages and Missing Families Forum

Cette formulation prudente tente de rassurer le mouvement islamiste sur les intentions à long terme d'Israël, tout en permettant à Netanyahou d'accepter une première étape sans s'engager définitivement sur l'issue finale du conflit. L'administration Trump joue également sa partition en cherchant à prévenir toute nouvelle offensive d'envergure israélienne, tout en poussant pour un acheminement accru d'aide humanitaire face aux risques de famine à Gaza.

Le timing de cette initiative coïncide avec l'intensification des opérations militaires israéliennes dans le cadre de l'offensive baptisée "Chars de Gédéon", ciblant simultanément le nord et le sud de la bande de Gaza.

Dans ce contexte tendu, les positions publiques reflètent encore un fossé important : le Hamas évoque la libération de sept à neuf otages contre 300 prisonniers palestiniens, quand Israël propose un échange à hauteur de 100 détenus pour la moitié des otages encore vivants.

Pour les observateurs, si les négociations officielles à Doha semblent au point mort, cette voie diplomatique discrète pourrait constituer la meilleure chance de percée dans ce dossier extrêmement sensible pour toutes les parties impliquées.