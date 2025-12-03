Tsahal forme sa première promotion de commandants dans la brigade orthodoxe Hashmonaim

La nouvelle brigade Hashmonaim de Tsahal, destinée aux soldats orthodoxes, a achevé son tout premier cours de formation de commandants d'unités, a annoncé l’armée israélienne. Selon Tsahal, cette étape marque « les bases de la future génération de commandants Haredi dans l’armée ».

Environ 70 soldats ont terminé la formation. Leur entraînement comprenait des exercices de combat en milieu urbain et en terrain ouvert, des exercices de navigation à travers le pays, ainsi qu’une brève participation à des opérations à Gaza.

Une cérémonie a été organisée mardi soir pour célébrer la fin de la formation. Tsahal a souligné que ce programme « s’inscrit dans le cadre d’importants efforts visant à intégrer les jeunes orthodoxes dans l’armée ».

La création de cette brigade est intervenue il y a un peu plus d'un an, dans un contexte de vives tensions politiques et sociales autour de l’enrôlement des soldats Haredi en Israël. Elle s’inscrit dans la stratégie de Tsahal visant à augmenter le recrutement de cette communauté, confrontée à une pénurie d’effectifs exacerbée par le dernier conflit. L’initiative entend également démontrer, malgré l’opposition de certains rabbins influents, que le service militaire peut être compatible avec la pratique de orthodoxe.