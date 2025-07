Tsahal : "Nous avons démantelé la mainmise du Hamas sur de vastes zones à Gaza"

Articles recommandés -

Lors d’une conférence de presse, le porte-parole de Tsahal, le général de brigade Effie Defrin, a dressé ce jeudi un bilan des opérations en cours à Gaza et dans d’autres secteurs. « Nos forces poursuivent leurs manœuvres avec une intensité élevée dans la bande de Gaza. Nous avons démantelé la mainmise du Hamas sur de vastes zones », a-t-il affirmé, présentant une carte détaillant le déploiement des divisions israéliennes.

Avancées tactiques et perspectives stratégiques

Defrin a souligné les succès tactiques, notamment la destruction d’un carrefour stratégique à Khan Younès, utilisé par le Hamas, et l’élimination de dizaines de commandants et cadres de l’organisation. « Dans les semaines à venir, nous atteindrons les lignes fixées pour l’opération. Nous présenterons alors plusieurs options au niveau politique et agirons en conséquence », a-t-il indiqué, laissant entrevoir une possible évolution stratégique.

Sur le front humanitaire, il a dénoncé les entraves du Hamas à l’acheminement de l’aide, tout en notant que les habitants continuent d’accéder aux points de distribution. Les rapports du Hamas sur le nombre de victimes dans ces zones ont été qualifiés de « propagande mensongère », Tsahal refusant de les relayer.

Un tribut lourd, des objectifs clairs

Le général a reconnu le coût humain des opérations : « Nos succès ont un prix douloureux. Nous pleurons la perte des meilleurs d’entre nous. » Il a néanmoins réaffirmé l’engagement de l’armée à mener ses missions avec professionnalisme, la libération des otages restant une priorité centrale, aux côtés de la neutralisation des infrastructures terroristes.

Tensions en Judée-Samarie et vigilance au nord

Effie Defrin a qualifié de « grave » la violence contre les forces israéliennes en Judée-Samarie. Dans le nord, Tsahal maintient une posture de « défense proactive » pour écarter toute menace, notamment à la frontière libanaise. Lors d’une récente évaluation en Syrie, il a salué la combativité des réservistes de la brigade Alexandroni, confirmant les efforts pour renforcer le système des réserves, conformément aux directives du chef d’état-major.