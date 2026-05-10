Un conseiller de Mahmoud Abbas accuse le Hamas de vouloir régner « sur les crânes d’enfants » à Gaza

Mahmoud Al-Habbash, conseiller principal du président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, a lancé une attaque très dure contre le Hamas. Il accuse le mouvement de vouloir conserver le pouvoir dans la bande de Gaza « sur les crânes d'enfants ».

Dans une interview diffusée le 29 avril 2026 sur le podcast Mazeej de la chaîne Al-Arabiya, Mahmoud Al-Habbash a affirmé que le Hamas faisait passer sa politique de survie avant la vie des civils.

« Je crains que la priorité absolue du Hamas soit de continuer à gouverner Gaza, même au prix de la mort d'enfants », a-t-il déclaré.

Selon lui, le Hamas continue de s'en prendre à la population gazaouie malgré la crise humanitaire. Mahmoud Al-Habbash accuse le mouvement de persécuter les habitants, de tirer sur eux, de les frapper, de les taxer, de leur extorquer de l'argent et de les arrêter.

Il estime que le Hamas ne se soucie pas du prix payé par les civils. Il évoque des dizaines de milliers de morts, des centaines de milliers de blessés et une grande fête de Gaza détruite.

Mahmoud Al-Habbash a également désigné l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023 comme le point de départ de la catastrophe actuelle. Il a qualifié cette date de « maudite ».

« C'est ce maudit 7 octobre qui nous a conduits à cette situation », a-t-il affirmé.

Le conseiller de Mahmoud Abbas accuse également le Hamas d'avoir transformé Gaza en territoire dominé par des milices. Selon lui, le Hamas a été la première milice formée dans la bande de Gaza, ouvrant ensuite la voie à d'autres groupes armés rivaux.

Mahmoud Al-Habbash avait déjà appelé à une position palestinienne commune pour exiger le départ du Hamas de Gaza.

Ses critiques contre le Hamas sont particulièrement fortes, mais Mahmoud Al-Habbash est également connu pour ses propositions virulentes contre Israël :&amp;amp;nbsp;

En 2017, il avait décrété les mesures de sécurité israéliennes prises après un attentat sur le mont du Temple. La même année, il avait affirmé que le transfert de l'ambassade américaine de Tel-Aviv à Jérusalem serait une « déclaration de guerre ».

En 2018, Mahmoud Al-Habbash avait comparé les restrictions israéliennes d'accès à la mosquée Al-Aqsa aux méthodes nazies.

En 2022, il avait défendu Mahmoud Abbas après ses propositions accusant Israël d'avoir commis « 50 holocaustes » contre les Palestiniens.

En mai 2024, Mahmoud Al-Habbash avait également averti que le 7 octobre pourrait se répéter si la question palestinienne n'était pas réglée de manière « juste, globale et permanente ».