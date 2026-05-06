Un policier palestinien condamné à plus de six ans de prison pour fabrication d’armes en 3D

Un jeune policier de l'Autorité palestinienne a été condamné à plus de six ans de prison après la découverte, à son domicile, d'un véritable atelier clandestin destiné à la fabrication d'armes. Certaines pièces avaient été produites à l'aide d'imprimantes 3D.

L'affaire remonte à la fin du mois de juillet 2023. Lors d'une perquisition conduite par des soldats de Tsahal au domicile du suspect, dans la région d'Hébron, plusieurs armes, pièces détachées, munitions et outils de fabrication ont été saisis. Les forces de sécurité ont également découvert sept imprimantes 3D, ainsi que du matériel utilisé pour produire des composants d'armes.

Après son arrestation, le suspect a été transféré à la police pour interrogatoire. Sa détention a été prolongée à plusieurs reprises afin de permettre aux enquêteurs de poursuivre leurs investigations, notamment grâce à des analyses réalisées dans les laboratoires médico-légaux de la police israélienne.

Selon l'enquête, le jeune homme avait aménagé une pièce d'environ 25 mètres carrés dans sa maison pour en faire un laboratoire de fabrication d'armes et de munitions. Il aurait téléchargé sur Internet des plans de pièces d'armes, avant d'en imprimer plusieurs à l'aide de ses machines.

Les enquêteurs ont également découvert cinq armes, de nombreuses pièces destinées à des pistolets-mitrailleurs, ainsi que d'autres éléments d'armement. À partir de ces composants, le suspect aurait réussi à assembler au moins deux armes fonctionnelles : un pistolet-mitrailleur et un pistolet de type Glock.

La police a également indiqué avoir retrouvé à son domicile un fusil sans recul modifié, capable de tirer des projectiles mortels. Du matériel a été saisi, notamment un tour supplémentaire, des outils de polissage, des enclume métalliques et une importante quantité de munitions.

Lors de son interrogatoire, le suspect a affirmé que ses actes n'étaient pas liés au terrorisme, mais à un conflit violent d'ordre personnel ou local. Les enquêteurs n'ont toutefois pas retenu cette explication comme suffisante pour minimiser la gravité des faits.

Outre sa peine de prison, le tribunal a ordonné le maintien en détention du policier palestinien jusqu'à la fin de la procédure judiciaire. Il a également été condamné à une amende.