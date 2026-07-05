Un vaste réseau de contrebande vers Gaza démantelé

Un important réseau de contrebande opérant vers la bande de Gaza aurait été mis au jour, impliquant des acteurs palestiniens en Judée-Samarie, des commerçants gazaouis, des ressortissants égyptiens et, selon des informations rapportées, certains membres de forces armées israéliennes. L’affaire est décrite comme l’un des cas les plus vastes de trafic de marchandises vers l’enclave palestinienne.

Selon un reportage diffusé par la chaîne i24NEWS en hébreu, ce réseau aurait permis le passage de biens divers, allant de produits de consommation courante à des équipements plus sensibles. Les flux auraient généré des profits importants pour les personnes impliquées, et, selon les mêmes sources, des retombées financières pour le Hamas via des mécanismes de taxation informels.

Au centre de l’enquête figure un homme identifié comme Jamal al-Sheikh, originaire de Ramla et issu d’une famille influente du paysage politique palestinien. D’après les éléments rapportés, il serait apparenté à Hussein al-Sheikh, haut responsable de l’Autorité palestinienne. Les enquêteurs auraient également découvert la possession d’une arme illégale, dont la provenance est évoquée dans le cadre des investigations.

Le réseau aurait initialement porté sur des biens commerciaux classiques avant de s’étendre à des produits soumis à restrictions, tels que des équipements électroniques, des panneaux solaires ou encore des pièces automobiles. Certaines transactions concerneraient également des matériaux susceptibles d’être détournés à des fins militaires.

Le rapport évoque par ailleurs un système de taxation mis en place par le Hamas sur les marchandises entrant dans la bande de Gaza, pouvant atteindre environ 20 % de la valeur des cargaisons. Dans certains cas, des litiges auraient conduit à des saisies internes lorsqu’aucun prélèvement n’avait été versé.

Des accusations font également état d’une implication indirecte de militaires facilitant certaines opérations de passage, ainsi que de projets de transferts de marchandises de grande ampleur, finalement déjoués avant leur exécution.

L’activité du réseau aurait cessé à la suite d’une opération des services de sécurité israéliens, qui auraient conduit à plusieurs arrestations et au démantèlement progressif de la filière.

D'autres réseaux de contrebande vers Gaza impliquant des soldats et de hauts responsables militaires ont été mis au jour au cours de la dernière année.