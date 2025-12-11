Israël dévoile sa première carte officielle des régions viticoles

Israël se dote pour la première fois d’une carte officielle de ses régions viticoles, un outil stratégique qui place le pays aux côtés des grandes nations du vin comme la France, l’Italie ou l’Espagne. Le ministère de l’Agriculture et de la Sécurité alimentaire, en partenariat avec le ministère de la Santé, a présenté cette nouvelle classification qui définit sept grandes zones de production : la Galilée qui inclut également le Golan, la chaîne du Carmel, la Samarie, la plaine côtière, le Néguev, les vallées et la Judée.

Ce découpage, fondé sur les caractéristiques géographiques, climatiques et pédologiques de chaque zone, vise à renforcer l’identité du vin israélien, à améliorer sa visibilité internationale et à développer l’œnotourisme local. Les producteurs pourront désormais indiquer l’origine géographique de leur vin, à condition qu’au moins 85 % des raisins proviennent de l’une de ces zones, suivant un modèle inspiré des appellations d’origine contrôlée européennes.

Selon Nataly Brodner Mor, directrice adjointe du ministère de l’Agriculture et présidente du Conseil de la vigne et du vin, cette structuration permettra aux vignerons "de présenter au monde une carte de visite précise et distinctive", en valorisant un secteur où histoire millénaire et innovation agricole se rencontrent. Tsahi Dotan, directeur du Conseil, souligne que cette réforme, la première depuis les années 1980, aligne Israël sur les standards internationaux et reflète "l’importance culturelle et agricole" du vin dans le pays.

Le secteur connaît une croissance soutenue : environ 45 millions de bouteilles de vin sont produites chaque année, auxquelles s’ajoutent 11 millions de bouteilles de jus de raisin. Les cépages rouges dominent 70 % des plantations, notamment le cabernet-sauvignon, le carignan et le merlot. Les vins israéliens se distinguent de plus en plus dans les concours internationaux, et les exportations ont atteint 65 millions de dollars en 2024, principalement vers les États-Unis, mais aussi la France, le Royaume-Uni, le Canada et l’Allemagne.

Le concept de terroir, clé de voûte du monde viticole, est au cœur de cette nouvelle carte. Du climat frais du plateau du Golan aux nuits froides des pentes de Judée, en passant par les sols calcaires du Carmel ou les terres désertiques du Néguev, chaque région imprime sa signature aux vins qui y sont produits.

Avec cette classification, Israël espère structurer durablement son industrie viticole, renforcer son image à l’étranger et encourager un développement agricole et touristique ancré dans ses territoires.