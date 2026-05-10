L’aéroport Ben Gourion lance un nouveau service pour accélérer l’enregistrement des bagages

L'aéroport Ben Gourion a mis en place un nouveau service numérique destiné à réduire les temps d'attente avant le départ. À partir de ce dimanche, les passagers de certaines compagnies pourront étiqueter eux-mêmes leurs bagages avant de les déposer dans une zone dédiée.

Le service sera d'abord disponible au Terminal 3, dans le secteur G. Il doit ensuite être étendu au Terminal 1 lors de sa réouverture, dans le secteur A. Son déploiement se fera progressivement, en fonction des infrastructures disponibles et des systèmes développés par les compagnies aériennes.

Pour utiliser ce nouveau dispositif, les passagers devront d'abord s'enregistrer en ligne avant leur arrivée à l'aéroport. Après le contrôle de sécurité, ils pourront se rendre à une borne numérique, imprimer leur étiquette bagage, puis déposer leur valise au comptoir prévu à cet effet.

L'objectif est de fluidifier le passage des voyageurs dans les terminaux, en particulier aux heures de forte affluence. L'Autorité aéroportuaire espère ainsi réduire les fichiers d'attente à l'enregistrement et au dépôt des bagages, tout en améliorant l'expérience des passagers.

Les services traditionnels resteront toutefois disponibles. Les voyageurs pourront toujours utiliser les comptoirs d'enregistrement classiques ou les bornes libre-service, selon leur compagnie aérienne et le secteur du terminal.

La compagnie Israir a annoncé être la première à proposer l'ensemble de cette procédure à ses passagers voyageant avec des bagages en soute. Ceux qui seront enregistrés à l'avance sur le site de la compagnie pourront imprimer eux-mêmes leur étiquette bagage à l'aéroport, puis déposer leur valise dans un fichier rapide.

Selon Israir, ce service repose sur le système PSX Kiosk d'Amadeus. Il a été mis en place après une phase pilote menée avec l'Autorité aéroportuaire. La compagnie affirme que cette procédure doit permettre un dépôt des bagages plus simple, plus rapide et plus efficace.

Dans un premier temps, 17 bornes ont été installées dans la zone G Ouest du Terminal 3. Elles sont destinées aux passagers d'Israir ayant déjà effectué leur enregistrement en ligne et acheté l'option bagage en soute avant leur arrivée à l'aéroport.

Le processus se déroule en plusieurs étapes. Le passager effectue d'abord son enregistrement en ligne avant de se rendre à l'aéroport. Une fois au Terminal 3, secteur G Ouest, il passe le contrôle de sécurité puis se rend à la borne dédiée.

Il s'identifie ensuite en scannant le code-barres de sa carte d'embarquement, depuis son téléphone ou une version imprimée. Il scanne également son passeport pour permettre la vérification de ses données.

Après validation, le passager sélectionne les informations liées à son bagage, confirme l'opération et imprime lui-même l'étiquette. Il se rend ensuite dans un fichier dédié, où un agent d'Israir scanne l'étiquette, pèse la valise et l'envoie vers la soute de l'avion.

Ce service concerne uniquement les passagers déjà enregistrés en ligne et voyageant avec des bagages en soute. Les passagers qui n'auront pas fait leur enregistrement à l'avance seront orientés vers un fichier séparé aux comptoirs classiques.