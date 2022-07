Israël: "Yaïr Lapid est un ignorant, je ne le laisserai même pas être responsable d'un rayon de légumes" (député Likoud)

Le bloc des alliés de Netanyahou serait en mesure de former un gouvernement aux prochaines élections

A l'aube des primaires du parti Likoud, le député israélien David Amsalem a attaqué vendredi soir le Premier ministre Yaïr Lapid le traitant d'"ignorant".

"Je ne le laisserai même pas être responsable d'un rayon de légumes," a déclaré David Amsalem.

"C'est un ignorant à propos du pays. Je représente la majorité des électeurs du Likoud - il se pourrait que Netanyahou ne pense pas pareil que moi. Sur beaucoup de choses, nous ne sommes pas d'accord, mais lorsque cela arrive - la faction tranche. Pensez-vous que cela se passe ainsi avec Lapid ou Lieberman?" a-t-il questionné.

Se référant à la campagne des primaires, il a affirmé que "nous courons du nord au sud, nous travaillons beaucoup. Chaque soir, je rencontre des gens et je leur demande de nous faire confiance."

David Amsellem a également été interrogé sur le témoignage d'Hadas Klein cette semaine, l'assistante de l'homme d'affaires Arnon Milchan, dans le cadre de l'affaire 1000 du procès de Benyamin Netanyahou,

Dans ce dossier, le chef de l'opposition est accusé de fraude et d'abus de confiance pour avoir reçu plus de 700.000 shekels (environ 194.700 euros) de cadeaux de la part de richissimes personnalités, notamment du producteur Arnon Milchan et du milliardaire australien James Packer, en échange de faveurs financières ou personnelles.

Selon l'acte d'accusation et le témoignage de Mme Klein à la police, il s'agissait d'une ligne d'approvisionnement régulière à la demande du couple Netanyahou. L'assistante a évoqué des reçus faisant état de milliers de shekels dépensés pour des cigares et du champagne.

"C'est une femme grossière qui essaie de contrecarrer la victoire du Likoud. Je vois cela comme du mépris et pour moi, ce sont des gens superficiels", a affirmé Amsalem. "On ne lui a pas posé de questions sur Lapid - on lui a posé des questions sur Netanyahou."

Enfin, M. Amsalem a refusé de revenir sur ses déclarations selon lesquelles une grande partie de la gauche était "raciste et vile".

Selon un dernier sondage, le bloc des alliés du chef de l'opposition Benyamin Netanyahou pourrait réunir 61 sièges lors des prochaines élections, lui permettant de former un gouvernement.