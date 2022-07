Jérusalem: un bain rituel de la période du Second Temple découvert lors de fouilles archéologiques

À proximité, se trouvaient les vestiges d'un immeuble résidentiel

Un bain rituel (mikvé) unique datant de l'époque du Second Temple (premier siècle de notre ère) a été découvert lors de fouilles archéologiques près du Mur des Lamentations à Jérusalem.

Les fouilles, menées sous la direction de Michal Habar et du Dr Oren Gutfeld pour le compte de l'Université hébraïque et financées par le ministère de Jérusalem et du Patrimoine, ont débuté en février 2021 dans le but de permettre la construction de deux ascenseurs pour faciliter l'accès au Kotel. Le mikvé, qui a été taillé dans la roche et recouvert d'une voûte maçonnée a été conservé dans son intégralité. À proximité se trouvaient les vestiges d'un immeuble résidentiel de la période du Second Temple.

La particularité de ce mikvé est son emplacement, situé sur la falaise qui séparait la ville haute du mont du Temple. D'autres vestiges ont également été mis au jour. "Le grand nombre de canaux et de bassins d'eau découverts lors des fouilles indiquent qu'une grande partie de l'activité de construction a été réalisée dans cette zone liée à l'approvisionnement en eau au fil des générations", a déclaré le Dr Gottfeld.

"Le mikvé a été creusé sous l'aqueduc inférieur qui semble avoir été sa principale source en eau," a précisé Michal Habar. En collaboration avec l'archéologue de la région de Jérusalem de l'Autorité des antiquités d'Israël, le Dr Amit Ram, il a été décidé de préserver l'authenticité du mikvé, ainsi que les vestiges du bâtiment résidentiel, et de les incorporer dans l'emplacement prévu pour les ascenseurs menant au mur Occidental.