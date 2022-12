Israël : des fibres de coton datant de 7000 ans trouvées dans la vallée du Jourdain

Les fibres de coton de Tel Tsaf sont antérieures de plusieurs centaines d'années aux preuves trouvées jusqu'à présent

Les premières preuves de l'utilisation de fibres de coton au Proche-Orient et parmi les plus anciennes au monde, datant de près de 7 000 ans, ont été découvertes lors d'une fouille archéologique à Tel Tsaf, au sud-est de Beit She'an, dans la vallée du Jourdain en Israël. Les fibres de coton sont probablement arrivées à Tel Tsaf en provenance de la région de la vallée de l'Indus, qui est l'actuel Pakistan, à des milliers de kilomètres de là, pour atteindre le grand village qui existait à l'époque du Chalcolithique.

Dibyangshu SARKAR / AFP Les agriculteurs indiens récoltent des fibres de jute à Krishnanagar dans le district de Nadia, à environ 130 km à l'est de Kolkata

Les fibres de coton de Tel Tsaf sont antérieures de plusieurs centaines d'années à celles trouvées jusqu'à présent. Tel Tsaf a prospéré pendant la période de transition entre les petites sociétés agricoles et les grandes villes du pays, a déclaré le professeur Danny Rosenberg de l'Institut d'archéologie Zinman de l'université de Haïfa. "Jusqu'à aujourd'hui, nous savions que les habitants du site entretenaient des relations commerciales avec des régions éloignées comme l'Égypte, l'Irak et l'Anatolie, et maintenant le cercle des échanges s'étend encore plus loin, jusqu'à la vallée de l'Indus, où le coton a probablement été domestiqué pour la première fois. Ce qui est intéressant dans cette preuve précoce d'un lien avec une région aussi lointaine, c'est qu'elle provient de fibres - des morceaux microscopiques de fils anciens. Nous supposons que ces fibres de coton, trouvées avec des fibres de laine et des fibres végétales, sont arrivées sur le site en tant que partie de tissus ou de vêtements, c'est-à-dire de textiles anciens", a-t-il dit.

Tel Tsaf, qui a prospéré il y a 7 200 ans non loin du kibboutz Tirat Zvi, était un très grand site où vivaient probablement des centaines de personnes. La plus ancienne preuve que nous avions jusqu'à présent de la présence de fibres de coton dans la région a été datée de quelques centaines d'années plus tard, de la fin de la période chalcolithique et de l'âge du bronze précoce (il y a environ 5 000 à 6 500 ans) en provenance du site archéologique de Dhuweila, dans l'est de la Jordanie. Contrairement à la datation exacte de Tel Tsaf, les découvertes de Dhuweila n'ont pas encore de date précise et, dans tous les cas, elles sont postérieures de plusieurs centaines d'années, au minimum, à celles trouvées à Tel Tsaf.