A l'aube du défilé de la fierté à Jérusalem jeudi, le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir a déclaré mercredi que des effectifs renforcés de police seront mobilisés pour protéger l'événement, sous haute tension, dans la ville sainte.

Yonatan Sindel/Flash90

"La liberté d'expression, le droit de manifester, qui sont des droits fondamentaux et l'élément vital de la démocratie, doivent pouvoir s'exercer dans l'État d'Israël, à n'importe quel sujet et en toute sécurité. Toutefois, il est certain que cette même règle permet aussi aux gens de manifester contre la parade de la fierté", a affirmé le ministre, alors que des organisations d'extrême droite appellent à venir perturber le défilé à Jérusalem et à manifester contre la Gay pride qu'ils jugent "immorale".

"Je le dis clairement et simplement. Je ne veux pas qu'une personne d'apparence ultra-orthodoxe ou religieuse soit automatiquement mise à l'écart", a-t-il poursuivi, alors que la police a arrêté, la semaine dernière, un habitant de l'implantation de Maale Efraim, en Cisjordanie, qui avait proféré des menaces contre la Marche des fiertés à Jérusalem. Le sujet est particulièrement sensible dans cette ville religieuse, qui accueille pourtant une gay pride beaucoup moins exubérante que celle de Tel Aviv. En 2015, lors de cet événement, une adolescente israélienne de 16 ans avait été tuée par un ultra-orthodoxe juif.