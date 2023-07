Israël : un acteur de "Fauda" boycotté par Ben Gvir pour "soutien aux violences contre Tsahal"

L'interdiction émise par Itamar Ben Gvir se base sur une interview de l'acteur parue dans le quotidien israélien Yediot Ahronoth il y a quelques années

Itamar Ben Gvir a interdit la participation à une conférence de l'arabe israélien Hisham Suliman, connu pour son rôle dans la série "Fauda", au motif que l'acteur "légitime les violences palestiniennes contre l'armée israélienne". Hisham Suleiman devait prononcer une allocution ce mardi lors d'un évènement des autorités de la société arabe du nord du pays, organisée par l'Autorité de sécurité communautaire du ministère israélien de la Sécurité nationale.

L'interdiction émise par Itamar Ben Gvir se base sur une interview parue dans le quotidien israélien Yediot Ahronoth il y a quelques années, dans laquelle Hisham Suliman avait déclaré que les violences commises par les émeutiers palestiniens envers les soldats de Tsahal en Cisjordanie ne constituaient pas "des attaques", mais une forme de "résistance légitime".

"C'est leur droit de combattre et de résister à l'occupation", avait-t-il affirmé. "Je ne cautionne pas leur attitude, et ne la considère pas comme héroïque, mais ils ont le droit de se battre. Je suis pour la paix et je ne justifie pas le fait de nuire aux civils. Mais des violences contre un soldat en Cisjordanie, je ne pense pas que ce soit une attaque. Si le soldat est en Cisjordanie et qu'il maltraite les Palestiniens, il alimente l'occupation. Il ne devrait pas être là", avait-il poursuivi.

Yonatan Sindel/Flash90 Head of the Jewish Power party and Minister of National Security Itamar Ben Gvir leads a faction meeting at the Knesset, the Israeli parliament in Jerusalem.

Justifiant sa décision vis-à-vis de l'acteur, le ministre de la Sécurité nationale a déclaré que "ceux qui légitiment le fait de nuire aux soldats de Tsahal et ne sont pas fidèles à l'État d'Israël, ne peuvent en aucun cas recevoir de paiement de l'État d'Israël ni se présenter aux événements du ministère de la Sécurité nationale. Pas tant que je serai en poste".

Flash90 Hisham Suliman

Hisham Suliman s'est fait connaître grâce à son rôle dans la première saison de "Fauda", dans laquelle il jouait le rôle d'Abu Ahmad, un architerroriste du Hamas surnommé "La Panthère". Il également joué dans le film "Munich" de Steven Spielberg.