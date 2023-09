Israël : Sheba parmi les meilleurs hôpitaux au monde pour la 3e année consécutive

"Le centre médical Sheba est fier de figurer parmi les principaux hôpitaux intelligents au monde dans le classement Newsweek"

Pour la troisième année consécutive, le centre médical Sheba, le plus grand centre médical d’Israël, a annoncé avoir été nommé par Newsweek parmi les 20 "hôpitaux les plus intelligents du monde", se classant en 14e position. De plus, les services spécialisés de cardiologie, d'oncologie, de neurochirurgie et de gastro-entérologie de Sheba se sont tous classés parmi les 50 premiers au monde.

Ces classements reconnaissent les réalisations de Sheba au cours de l’année écoulée, notamment la conception et l’adoption rapide d’une gamme de technologies de santé numérique et de plateformes d’IA dans la pratique clinique. Grâce à sa branche d'innovation ARC (Accelerate, Redesign, Collaborate), les solutions numériques et intelligentes incubées chez Sheba sont non seulement utilisées en interne, mais également par des hôpitaux du monde pour contribuer à façonner l'avenir des soins de santé.

"Le centre médical Sheba est fier de figurer parmi les principaux hôpitaux intelligents au monde dans le classement Newsweek", a déclaré le professeur Eyal Zimlichman, directeur de la transformation et directeur de l'innovation au centre médical Sheba et directeur et fondateur d'ARC Innovation. "Grâce à notre plateforme de transformation et d'innovation ARC, nous considérons la technologie, et plus particulièrement la santé numérique, comme un catalyseur stratégique qui nous permettra de transformer les opérations et les soins aux patients, pour devenir beaucoup plus efficaces, efficients et centrés sur les besoins humains."

Photo by Flash90 Sheba center

Les hôpitaux sont classés selon leur compétence et leur leadership dans l'utilisation des fonctionnalités électroniques, de la télémédecine, de l'imagerie numérique, de l'intelligence artificielle et de la robotique. Le classement des services spécialisés comprend une enquête internationale menée auprès de plus de 40 000 spécialistes, professionnels et directeurs d'hôpitaux de plus de 20 pays, une évaluation par des experts médicaux de renommée mondiale et des rapports de patients sur la satisfaction du traitement médical.