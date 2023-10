La star de Fauda, Tzahi Halevi, participe à une véritable opération de police

Halevi, un volontaire de l'unité, a été appelé dans les rangs et a aidé à l'arrestation de quatre suspects dans la ville de Lod

L'acteur de la célèbre série Fauda Tzahi Halevi, a participé à une descente de police contre des criminels dans la ville de Lod, dans le cadre de son volontariat dans l'unité, a rapporté lundi le quotidien Israel Hayom.

Lors de la perquisition, les policiers et l'acteur ont trouvé des armes, dont une de type "Kalachnikov" accompagnée de trois chargeurs, des munitions à projectiles de calibre 7,62 et des drogues comme de la cocaïne et de la marijuana d'un poids total d'environ 60 grammes. Au cours de l'opération, les forces de l'ordre ont arrêté quatre suspects, âgés entre 20 et 30 ans, avec les preuves, pour faire l'objet d'une enquête plus approfondie de police. L'État hébreu lutte quotidiennement contre la criminalité dans le secteur arabe.