Le président Javier Milei annonce le déplacement de l'ambassade d'Argentine de Tel-Aviv à Jérusalem

En déplacement en Israël ce mardi, Javier Milei a confirmé son intention de déplacer l'ambassade d'Argentine de Tel-Aviv à Jérusalem. Cette annonce a été faite alors qu'il était accueilli par le ministre des Affaires étrangère, Israël Katz, à sa descente de l'avion. Le chef de la diplomatie de l'Etat hébreu a alors remercié le président argentin pour son soutien et pour avoir choisi d'effectuer son premier voyage officiel en Israël.

"Vous êtes une personne de valeurs, engagée en faveur de la vérité. Il n'est donc pas étonnant que vous ayez choisi de venir soutenir notre pays dans une lutte juste pour sa sécurité", a déclaré Israel Katz au président argentin. Bienvenue en Israël Monsieur le président - Viva La Libertad Caraj", a-t-il ajouté en espagnol.

Elu à la tête de l'Argentine le 19 novembre, le libéral Javier Milei n'a jamais caché son admiration pour Israël et pour le judaïsme. En 2021, il avait même fait part de son intention de se convertir. Une semaine après son élection, il s'était rendu sur la tombe du rabbi de Loubavitch à New York. C'est également au journal Chabad-Loubavitch "Kfar Chabad" qu'il a donné sa première interview à un média étranger.

"D'après ce que j'ai lu sur l'histoire du peuple d'Israël et sur la manière dont ce peuple a survécu à toutes les menaces, pogroms, attaques et persécutions au cours de son existence, ainsi que sur la manière dont Dieu l'a toujours protégé et l'a sauvé des mains de ceux qui se sont dressés contre lui à chaque génération, je n'ai aucun doute. Ce sera à nouveau le cas, et il finira par gagner. Il faut avoir confiance en Hachem, rester forts et unis, et en fin de compte, le monde entier reconnaîtra la vérité éternelle de l'existence de la nation d'Israël", avait-il déclaré.

S'exprimant il y a quelques semaines à propos de la guerre entre Israël et le Hamas, le président argentin avait encore affirmé vouloir "influencer d'autres présidents d'Amérique du Sud et du monde entier, afin de les pousser à soutenir les efforts pour le retour immédiat des personnes enlevées".