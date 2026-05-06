« La guerre n’a pas changé notre décision » : Maayan Gordon raconte son Alyah à ses 2 millions d’abonnés

Maayan Gordon, créatrice de contenu, suivie par plus de deux millions d'abonnés sur TikTok, a choisi de partager publiquement une étape très personnelle de sa vie : son alyah en Israël. Avec son mari Benjamin et leur fille Eliora, âgée d'un an, elle a embarqué jeudi dernier pour un vol aller simple vers Jérusalem, où la famille compte désormais s'installer.&nbsp;

Dans un entretien accordé à Ynet, Maayan Gordon explique que ce départ n'est pas une décision prise dans l'urgence, malgré le contexte sécuritaire. La famille doit s'installer dans le quartier d'Arnona, à Jérusalem. Elle raconte avoir déjà appris que son immeuble ne disposait pas de pièce sécurisée ni d'abri, mais qu'un espace protégé se trouve dans le bâtiment voisin. Une réalité qu'elle évoque avec sérénité, affirmant que tout « fini par s'arranger ».&nbsp;

Née à Seattle dans une famille juive orthodoxe, Maayan Gordon dit avoir longtemps entretenu un rapport complexe avec la religion. Seule élève juive de son école primaire, elle s'est éloignée de la pratique religieuse à l'adolescence, notamment lorsqu'elle a intégré une équipe de basket dont les matchs avaient lieu le shabbat.

Son parcours personnel a ensuite pris un tournant inattendu. Après avoir quitté l'université à 19 ans, elle s'est lancée dans l'écriture en ligne. Plus tard, une explosion de gaz à son domicile l'a laissée, elle et son compagnon de l'époque devenu son mari, sans logement et grièvement blessé. Le couple a alors acheté un camping-car et a commencé à documenter son quotidien sur les réseaux sociaux, construisant progressivement une large communauté.

La pandémie de Covid-19 l'a poussée à se réinventer professionnellement. Forte de son expérience en ligne, Maayan Gordon a créé une société de conseil en médias et marketing numérique, aidant des entreprises à leur développement grâce aux réseaux sociaux et à la vidéo.

Mais c'est après le 7 octobre 2023 que son lien avec le judaïsme s'est profondément transformé. Installée alors en Alabama, elle raconte avoir ressenti un décalage avec son entourage face aux attaques en Israël. Une rencontre organisée par le centre Chabad local, destinée à rassembler Juifs et Israéliens, l'a marquée. Elle dit y avoir retrouvé une langue spirituelle qu'elle n'avait plus parlée depuis vingt ans, représentant l'étude de la Torah et le chemin de la synagogue/

Son mari Benjamin, chrétien, l'a soutenu dans cette démarche et doit désormais entamer un processus de conversion au judaïsme après leur installation en Israël. Le couple affirme vouloir élever sa fille dans un environnement en accord avec ses valeurs.

Initialement, Maayan Gordon devait arriver en Israël pendant l'opération « Lion rugissant », mais son vol avait été annulé. Ce contretemps, pas plus que la guerre, n'a modifié sa décision. Après deux ans de préparation, elle affirme que sa famille ne voulait plus attendre pour construire sa vie en Israël.