La méga-transaction de la société immobilière YBOX

Un accord a été signé pour la vente du penthouse du projet de luxe Ybox Art, surplombant le parc HaMesila, rue Gat Rimon à Tel-Aviv, pour la somme de 55 millions de shekels — soit environ 100 000 shekels le m². Ybox, active dans la promotion immobilière, le renouvellement urbain et l'immobilier locatif, a conclu cette transaction avec un homme d'affaires français ayant récemment fait son alyah en Israël.

Le penthouse s'étend sur environ 550 m², ce qui confirme un prix de l'ordre de 100000 shekels le m².

Par ailleurs, la société a vendu au cours de la semaine écoulée 4 appartements supplémentaires dans le même projet pour environ 25 millions de shekels, portant le total à 5 appartements pour 80 millions de shekels. Au total, 26 appartements ont été vendus à ce jour dans le projet, pour environ 250 millions de shekels.

Le projet Ybox Art, réalisé par la société Tidhar, est implanté au cœur de la scène artistique et culturelle de Tel-Aviv. Il comprend deux tours résidentielles de luxe de 40 étages chacune, en mixité d'usages : hôtel, bureaux, galeries d'art, restaurants, bars et espaces de loisirs. Situé rue Gat Rimon, face au parc HaMesila, le projet se trouve à distance de marche de Beit Romano, du boulevard Rothschild, des quartiers culturels animés et du bord de mer. Le projet a été conçu par l'architecte de renom Moshe Tzur et minutieusement designé par

l'architecte et designer italien Piero Lissoni, avec une attention particulière portée à la fusion entre architecture contemporaine et art actuel. L'ensemble Gat Rimon comprendra deux tours totalisant environ 78 000 m² dédiés au résidentiel, à l'emploi, au commerce, à l'hôtellerie et aux bureaux, avec 381 unités de logement, environ 220 chambres d'hôtel, quelque 26 500 m² de bureaux et environ 1 500 m² d'espaces de loisirs pour les résidents.

La société bénéficie d'une demande soutenue : le volume des pré-inscriptions pour ses projets s'élève à environ 320 millions de shekels.

Pour plus d’informations sur les projets : Ybox.co.il