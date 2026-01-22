Vous vivez en France, Et si c’était vous qui dessiniez le futur de l'Alyah ?

L’histoire d’Israël ne s’écrit pas seulement dans les livres, elle se vit à travers chaque destin individuel qui choisit de rejoindre ses racines. Aujourd’hui, l’État d’Israël, par l’intermédiaire du Bureau du Premier Ministre et du Ministère de l’Alyah et de l’Intégration, lance une initiative inédite s'adressant exclusivement aux résidents en France. Ce n'est plus seulement une invitation à venir, mais un appel à la co-création. Pour que le "pont vers la maison" soit plus solide et parfaitement adapté à vos réalités, à vos doutes et à votre quotidien en France, le gouvernement israelien souhaite comprendre vos priorités. Votre voix est la clé de voûte des solutions de demain.

Faire son Alyah est sans doute l’une des décisions les plus complexes de l'existence. Pour un Juif vivant en France aujourd'hui, c’est un équilibre délicat entre l'attachement à sa culture d'origine et l'appel de ses racines. C’est un saut qui mêle ferveur et logistique. Derrière chaque projet de départ depuis la France, il existe des questions concrètes : la reconnaissance des expertises professionnelles, le logement, l'éducation des enfants ou la barrière de la langue.

Pourquoi votre avis est-il crucial aujourd'hui ? Parce que l'État d'Israël ne veut plus supposer ce dont vous avez besoin, il veut l'apprendre de votre bouche. Les modèles d'intégration doivent évoluer pour correspondre aux défis de 2026. Que vous soyez un cadre à Paris, un artisan en province ou un étudiant, vos freins ne sont pas les mêmes. L’objectif est clair : briser les barrières bureaucratiques et inventer des incitations qui font sens pour vous.

En participant à cette étude nationale, vous ne répondez pas à un simple sondage ; vous intégrez une cellule de réflexion stratégique avec les plus hautes instances du pays. C'est l'occasion unique de dire au gouvernement israélien : "Voici ce qui me ferait franchir le pas".

Le pouvoir de votre témoignage aidera à comprendre ce qui se passe dans vos "moments de délibération". Qu’est-ce qui, dans le contexte français actuel, pèse le plus lourd dans la balance ? De quel soutien spécifique avez-vous besoin pour que le projet devienne une réalité sereine ?

Cette étude est la première pierre d’un pont à double sens : un chemin vers Israël, mais aussi un engagement de l'État envers vous, futurs citoyens. Ne laissez pas d'autres décider de la manière dont vous serez accueillis.

Prenez 5 minutes pour influencer l’avenir. Votre perspective de résident en France est la seule qui compte ici.

Répondez au questionnaire ici :https://go.gov.il/israel-survey-fr