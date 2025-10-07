7 octobre 2023 : le lourd bilan après deux ans de guerre

Israël marque ce 7 octobre deux ans de guerre, depuis les sirènes fatidiques de 6h29, le matin du massacre. Ce jour-là, des civils ont été enlevés à Gaza — certains ont été libérés par des accords ou des opérations militaires, mais 48 otages restent toujours détenus dans le territoire. Selon les autorités, 20 d’entre eux seraient encore en vie, deux sont en danger critique, et les autres sont considérés comme des otages morts.

🔹 Un retour massif dans le sud

D’après des données obtenues par i24NEWS, plus de 90 % des 62 000 habitants du pourtour de Gaza (l’Otef Aza) sont revenus vivre dans la région, malgré les traumatismes. Mieux encore, 2 500 nouvelles personnes se sont installées dans les localités frontalières — y compris dans les communautés durement touchées.

🔹 Les pertes militaires et humaines

Selon le ministère de la Défense, 1 152 soldats et membres des forces de sécurité sont tombés depuis le 7 octobre 2023 — dont des soldats de Tsahal, des policiers, des agents du Shin Bet et des volontaires de sécurité civile.

Parmi eux :

- 1 035 soldats, dont 43 membres de brigades d’urgence,

- 100 policiers,

- 9 agents du Shin Bet,

- 8 agents du service pénitentiaire

Près de 42 % des victimes (487) étaient des soldats de moins de 21 ans en service obligatoire. On compte aussi 337 morts âgés de 22 à 30 ans, 187 de 31 à 40 ans et 141 de plus de 41 ans. La très grande majorité sont des hommes (1 086) contre 66 femmes.

Au total, 318 réservistes ont été tués, aux côtés de 283 militaires de carrière et 43 volontaires civils armés.

Ces pertes laissent derrière elles 1 973 parents endeuillés, 351 veuves, 885 orphelins et 3 481 frères et sœurs en deuil.

🔹 Les civils : près de 1 000 victimes en deux ans

Le bureau national des assurances sociales indique que 978 civils israéliens ont été tués en deux ans — dont 84 étrangers et 62 enfants de moins de 18 ans. Le seul 7 octobre 2023, 778 civils ont été assassinés, dont 70 étrangers. Depuis, plus de 7 200 civils ont été blessés dans des attaques terroristes, 200 tués dont 14 étrangers.

🔹 Un pays meurtri mais debout

La guerre a fait 1 114 orphelins, dont 331 enfants de moins de 18 ans, et 267 conjoints veufs (dont 200 femmes). 1 174 parents ont perdu un enfant — parmi eux, 152 n’ont plus aucun autre enfant en vie. Au total, 2 170 frères et sœurs ont perdu un proche, témoignant d’une plaie nationale immense.

Malgré la douleur et le deuil, les habitants du sud reviennent vivre, reconstruire et cultiver leurs terres, symbole d’un retour à la vie au cœur du traumatisme.