90 % des habitants évacués du sud d'Israël sont rentrés chez eux

Articles recommandés -

Deux années se sont écoulées depuis les attaques terroristes du 7 octobre 2023, et la région du sud d'Israël affiche aujourd'hui des signes tangibles de renaissance. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : plus de 90% des 62 000 habitants qui vivaient dans les localités de la région avant cette date tragique ont choisi de revenir chez eux. Un mouvement de retour qui s'accompagne même d'un phénomène inattendu, avec l'arrivée de plus de 2 500 nouveaux résidents venus s'installer dans cette zone meurtrie.

Les 47 localités réparties sur les conseils régionaux d'Eshkol, Shaar Hanegev, Ashkelon, Sdot Negev et la ville de Sderot connaissent ainsi une véritable renaissance démographique - incluant les 13 villes et kibboutzim les plus touchés par les attazques du Hamas. Ce retour massif a été rendu possible après la levée des restrictions sécuritaires en juillet 2025, une décision gouvernementale prise sur recommandation du ministère de la Défense et de Tsahal.

Derrière ces chiffres encourageants se cache un effort financier colossal. L'Administration pour la reconstruction a en effet élaboré un plan quinquennal doté d'un budget de 17,5 milliards de shekels, soit l'un des plus importants programmes de développement régional jamais mis en place en Israël. L'objectif affiché est ambitieux : doubler la population de la région pour atteindre 120 000 habitants.

Le secteur du logement et de la construction constitue le poste budgétaire le plus important avec 3,4 milliards de shekels investis en 2024. Cette enveloppe finance des solutions de logement temporaire, la création de nouveaux sites ruraux, la location d'appartements urbains et un vaste plan de réhabilitation des infrastructures endommagées.

L'agriculture, pilier économique traditionnel de la région, bénéficie également d'un soutien massif avec 410 millions de shekels destinés à 400 exploitations agricoles et 120 millions supplémentaires pour moderniser les usines de conditionnement. Ces investissements visent à relancer une activité économique essentielle pour l'identité de ces communautés rurales.

La sécurité, priorité absolue

La question sécuritaire reste naturellement au cœur des préoccupations avec un budget de 495 millions de shekels consacré aux infrastructures et équipements de protection, incluant des projets pilotes technologiques innovants. Cette priorité reflète la volonté des autorités de rassurer les habitants sur leur sécurité à long terme.

Le volet sanitaire n'est pas en reste avec 357 millions de shekels mobilisés pour créer trois nouveaux centres médicaux et cinq centres de développement pour enfants. Un accent particulier est mis sur la santé mentale : depuis le début de 2024, pas moins de 120 000 heures de soins psychologiques individuels ont été dispensées dans la région, témoignage de l'ampleur des traumatismes à traiter.

L'éducation bénéficie de 437 millions de shekels pour la reconstruction d'établissements scolaires, le développement d'activités éducatives informelles et la mise en place d'un système d'incitations pour attirer et retenir le personnel enseignant.

Une reconstruction qui dépasse la simple réhabilitation

Au-delà de la réparation des dégâts, cette reconstruction vise une véritable transformation de la région. L'économie locale reçoit 275 millions de shekels d'aide répartis entre 180 entreprises, avec un soutien spécifique aux petites et moyennes entreprises et aux demandeurs d'emploi.

Les aspects communautaires et culturels ne sont pas oubliés. Quelque 123 millions de shekels sont investis dans la promotion des activités culturelles et sportives, avec la création d'installations communautaires et la rénovation des bâtiments culturels locaux. La dimension religieuse est également prise en compte avec 32 millions de shekels pour la réhabilitation des cimetières et l'agrandissement des synagogues.

Pour Zeev Elkin, ministre des Finances en charge de la reconstruction du Nord et du Sud, ces résultats témoignent de la réussite du projet. "Depuis le 7 octobre, nous pouvons affirmer avec confiance que la région de Tekuma s'est relevée et se renouvelle", a-t-il déclaré. Le ministre souligne que "l'État investit ici comme jamais auparavant" dans tous les secteurs de la vie sociale et économique.