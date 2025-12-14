À Dimona, Benjamin Netanyahou inaugure un nouveau quartier au nom de Yoni Netanyahou

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a participé dimanche à la cérémonie de pose de la première pierre d’un nouveau quartier à Dimona, baptisé du nom de son frère, le lieutenant-colonel Yoni Netanyahou, mort lors de l’opération d’Entebbe.

Accompagné de son épouse Sara Netanyahou, du ministre des Finances Betsalel Smotrich, du ministre du Logement et de la Construction Haïm Katz et du maire de la ville Beni Biton, le chef du gouvernement a mis en avant le développement accéléré du Néguev.

« Ce que l’on voit ici, c’est une bataille pour chaque appartement. Là où autrefois on voulait partir, aujourd’hui on veut venir », a déclaré Benjamin Netanyahou. Il a affirmé que son gouvernement « fait revivre le Néguev, fait fleurir le Néguev et construit le Néguev », bien au-delà de Dimona, dans l’ensemble de la région de Beersheva et des localités environnantes.

Évoquant un attachement personnel à cette région, Netanyahu a rappelé que son frère Yoni « aimait profondément le Néguev », tout comme lui-même. Il a souligné la nécessité de rééquilibrer le développement du pays, longtemps concentré dans le centre, au profit de zones périphériques offrant des logements à prix abordables et des infrastructures de qualité.

Le Premier ministre a qualifié la création de ce quartier portant le nom de Yoni Netanyahu de « grand honneur » et d’« immense émotion », saluant le rôle du maire de Dimona dans cette dynamique de développement.